Un mois après avoir été annoncés, les dix nouveaux candidats astronautes de la NASA se sont présentés au Johnson Space Center de Houston, aux États-Unis, pour commencer leurs deux années de formation.

Choisis parmi plus de 12.000 candidats, les quatre femmes et six hommes retenus débutent ce lundi (10) leur nouvelle carrière de futurs membres d’équipage de la Station spatiale internationale (ISS).

23e promotion de candidats astronautes de la NASA : Nichole Ayers, Marcos Berríos, Christina Birch, Deniz Burnham, Luke Delaney, Andre Douglas, Jack Hathaway, Anil Menon, Christopher Williams et Jessica Wittner. Image : NASA

Il s’agit de la 23e classe de stagiaires de la NASA et de la 22e à être basée au Johnson Space Center depuis 1962. « Le Johnson Space Center abrite le programme de vols spatiaux habités de notre pays. En novembre dernier, nous avons célébré notre 60e anniversaire ici à Houston, une étape importante dans l’histoire du programme spatial américain », a déclaré Vanessa Wyche, directrice du Johnson Space Center, lors de la cérémonie qui a dévoilé les nouveaux candidats astronautes. « Notre corps d’astronautes met l’ingrédient » humain « dans les vols spatiaux habités. »

Ceux qui réussiront les deux années d’instruction rejoindront le corps d’astronautes de la NASA, devenant éligibles aux missions de l’ISS et au programme Artemis, qui ramènera la présence humaine sur la Lune.

Le plus important pour eux est de : voler

« Nous avons un certain nombre de vaisseaux spatiaux habités, donc ça n’a jamais été une période aussi excitante pour se lancer dans votre carrière », a déclaré Pam Melroy, ancienne astronaute et actuelle administratrice adjointe de la NASA. «Nous sommes très concentrés sur la construction d’un plan de la façon dont nous allons explorer avec les humains, pas seulement vers la lune, pas seulement vers Mars, mais pour comprendre le plan de la façon dont nous allons entrer dans le système solaire. C’est ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment. »

La formation d’un candidat astronaute de l’agence spatiale américaine (ou « ascan ») se divise en cinq grandes catégories : exploitation et maintenance des systèmes de stations spatiales, sorties dans l’espace, compétences en robotique, pilotage de jets supersoniques T-38 et compétences linguistiques en russe.

Dans une interview avec le site collectSPACE, les nouveaux ascans ont révélé ce qu’ils attendent du cours et de la future carrière. « L’une des choses qui m’a attiré à vouloir devenir astronaute, c’est le fait qu’on peut faire toutes ces choses différentes et apprendre à tout faire », a déclaré Christopher Williams, un physicien médical dont les recherches portent sur le développement de techniques d’orientation spatiale. traitements contre le cancer.

Marcos Berrios, un pilote de chasse de l’US Air National Guard titulaire d’un doctorat en aéronautique et astronautique, a répondu de la même manière. « J’aime vraiment apprendre de nouveaux sujets et de nouveaux concepts, donc même apprendre le russe me semble très excitant. La géologie, apprendre à piloter le T-38 — c’est difficile pour moi d’en choisir un », a déclaré Berrios. « Aller à la piscine et marcher dans l’espace sont probablement en tête de liste. »

La nouvelle classe de candidats astronautes de la NASA avec Vanessa Wyche (cinquième à gauche), directrice du Johnson Space Center à Houston. Image : NASA

Cette « piscine » à laquelle Berrios fait référence est le laboratoire de flottabilité neutre (NBL), un réservoir de 23,5 millions de litres assez grand pour submerger des maquettes à grande échelle des modules principaux de la station spatiale, ainsi que d’autres engins spatiaux et charges. Les candidats apprennent les bases du travail à la NBL tout en se familiarisant avec l’utilisation d’une unité de mobilité extravéhiculaire ou d’une combinaison spatiale.

« J’aime travailler avec mes mains », a déclaré Christina Birch, bio-ingénieure et cycliste décorée de l’équipe nationale des États-Unis. « J’adore bricoler avec des vélos, pas seulement les conduire, et donc l’une des choses que j’ai vraiment hâte d’être dans le laboratoire de flottaison neutre pour développer des compétences de sortie dans l’espace aux côtés de mes camarades de classe. »

Jessica Wittner, aviatrice navale et pilote d’essai dans l’US Navy, est attirée par les nouveaux véhicules dans lesquels elle et ses collègues candidats apprendront à voler. « Nous avons commencé à découvrir tous les systèmes de l’ISS et nous commencerons éventuellement à travailler avec les nouveaux systèmes SLS. [Space Launch System] et Orion et tout ce qui entre en fonction. Donc, je pense vraiment apprendre comment tout cela fonctionne, comment l’entretenir et l’exploiter avec succès et nous amener là-bas et en arrière – où qu’il y ait – je pense que c’est ce qui me passionne le plus », a-t-elle déclaré.

« Le simple fait de pouvoir voler », en particulier en utilisant la flotte d’avions d’entraînement T-38 de la NASA, a été la réponse la plus populaire parmi les Ascans. Les jets sont utilisés pour exposer les astronautes à des situations dynamiques et impitoyables comme celles qu’ils peuvent rencontrer dans l’espace.

«Je suis ravi de piloter des avions. J’ai grandi avec « Top Gun », le film sur les pilotes de la Marine, et j’aime les choses qui vont vite », a déclaré Andre Douglas, architecte naval et ingénieur de sauvetage pour la Garde côtière américaine. « Je rêvais de voler quand j’étais enfant, donc je pense que ce sera une compétence vraiment cool à avoir et juste une expérience à vivre. »

« J’ai beaucoup d’amour pour l’aviation », a déclaré Deniz Burnham, ingénieur et chef de projet de forage pour l’industrie de l’énergie. « J’ai ma licence d’hélicoptère et ma licence d’hydravion à voilure fixe, donc je suis très curieux au sujet du T-38. »

Jack Hathaway, un commandant de l’US Navy avec plus de 2 500 heures de vol sur 30 types d’avions, dont plus de 500 atterrissages de porte-avions, a déclaré qu’il était également impatient de piloter le T-38, mais pour une raison différente de certaines de ses moins collègues expérimentés.

« Une chose qui me passionne énormément à propos de la formation, c’est d’amener les gens à piloter le T-38 », a-t-il déclaré. « Je ne l’ai fait que quelques fois dans ma carrière, en prenant quelqu’un aux commandes d’un jet tactique ou d’un jet rapide qui ne l’a jamais fait auparavant, mais en étant juste capable de partager cet amour de voler et de s’envoler – c’est un monde différent. là. « .

Nichole Ayers, un major de l’US Air Force qui a dirigé la première formation entièrement féminine de l’avion de chasse F-22 au combat, était également désireuse de partager ses expériences. « Je suis en fait très heureux d’avoir ces humains incroyables dans ma classe de candidats astronautes », a déclaré Ayers. « Faire partie de l’équipe est la chose la plus importante pour moi. »

Tous les candidats astronautes ne sont pas des « étudiants de première année » à la NASA

Certains des nouveaux candidats ne sont pas entièrement nouveaux pour la NASA ou n’ont aucune expérience en astronautique. Douglas, par exemple, a récemment travaillé sur des missions de robotique maritime, de défense planétaire et d’exploration spatiale pour l’agence au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins.

« La NASA va avoir besoin de robots à l’avenir pour aider les astronautes dans une grande partie de l’exploration », a-t-il déclaré. « Il y aura des endroits où nous ne pourrons pas aller, il y aura des choses que nous devrons faire que nous ne voudrons peut-être pas anticiper, et nous aurons besoin d’extensions de nous-mêmes pour pouvoir voir des choses que nous ne pouvons pas. »

Luke Delaney volait en tant que pilote de recherche au Langley Research Center de la NASA en Virginie lorsqu’il a été sélectionné pour devenir astronaute. « Je n’avais qu’environ un an et demi à Langley, mais après être passé du DoD [Departamento de Defesa, Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA] pour le gouvernement, c’était une grande exposition à la façon dont la NASA fait des affaires. Voir, au niveau d’une petite équipe, combien d’efforts ont été déployés et combien de données et de données scientifiques ont été effectuées était fou », a déclaré Delaney. « Maintenant, pour la transition vers l’espace, je suis très excité et prêt pour cette équipe. »

Pour Anil Menon, non seulement les détails techniques des vols spatiaux ne sont pas nouveaux, mais le Johnson Space Center l’est aussi. Il a auparavant été chirurgien de vol de la NASA pour une série d’expéditions d’astronautes vers l’ISS, puis est devenu le premier chirurgien de vol de SpaceX, aidant à lancer les premiers humains de l’entreprise dans l’espace lors de la mission Demo -2 depuis le navire Crew Dragon.

« Ce qui est merveilleux avec SpaceX, c’est qu’ils s’attendent à ce que vous soyez un expert technique. J’étais donc également contrôleur de vol, appelé opérateur système, pour la capsule cargo. J’ai dû en apprendre beaucoup sur Dragon pour coder les procédures », a déclaré Menon. « Qu’est-ce que je vais faire ici ? [como candidato a astronauta] est d’en savoir plus sur Dragon, mais aussi d’en savoir plus sur tous les véhicules d’autres partenaires commerciaux.

Pour lui, cette expérience précédente de certains avec la NASA ne les différencie pas des autres. « Je pense que nous sommes tous sur un pied d’égalité ici parce que nous allons simplement partager nos différentes informations sur tous ces différents véhicules alors que la NASA s’efforce de faire avancer les missions Artemis et Mars et de soutenir la recherche sur la station spatiale », a déclaré Menon.

