La Chine teste la procédure d’ajout de modules à la station spatiale Tiangong

Dans le but de tester les procédures et les équipements nécessaires à l’ajout et au déplacement de modules plus grands vers la station spatiale de Tiangong, la Chine a effectué un test majeur de saisie et de manœuvre d’un vaisseau spatial cargo à l’aide d’un grand bras robotique de 10 mètres de long sur le module Tianhé.

D’après le site espace.com, la procédure a marqué un test crucial avant les prochains lancements du module, car elle a pris le navire de ravitaillement Tianzhou 2 et l’a déplacé d’environ 20 degrés, avant de le ramener au port avancé du centre d’amarrage de Tianhe.