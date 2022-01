Capitole : qu’est-ce qui a fait tomber le mur dans le Minas Gerais

Les images d’un effondrement rocheux sur les pentes d’un canyon de la ville de Capitólio, au centre-ouest du Minas Gerais, ont surpris le Brésil et effrayé tous ceux qui l’ont vu. L’accident a fait au moins 34 victimes, dont sept mortelles au moment de la publication de ce rapport.

L’accident a pris des proportions tragiques car il s’est produit sur le lac Furnas, un site touristique, et a touché au moins quatre petits navires. Selon les informations des pompiers du Minas Gerais, 27 personnes ont déjà été soignées, quatre autres sont toujours hospitalisées et quatre sont portées disparues.

Pour mieux comprendre les causes et les moyens de prévenir des tragédies comme celle qui s’est produite à Capitólio ce samedi, Netcost-Security s’est entretenu avec la géologue et ancienne membre de la Défense civile de la ville de Santos, Mayra Macchi, qui étudie les glissements de terrain et s’est rendue à Capitólio. étudier les roches de la région.

Pourquoi le mur est-il tombé ?

Selon Macchi, les roches sont soumises à une action gravitationnelle à différentes échelles. « Le mur en question mesure environ 5 mètres de haut et sa pente est pratiquement verticale. Dans ces cas, les risques d’effondrement de la roche sont élevés mais dépendent du degré de fracturation », explique le géologue.

La pierre qui s’est détachée à Capitólio est composée d’une roche connue sous le nom de quartzite, qui présente un degré élevé de fracturation. De telles chutes sont assez courantes, mais, en général, elles se produisent dans des endroits éloignés, ce qui n’entraîne pas de risque de perte matérielle ou de vie humaine.