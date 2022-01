James Webb : la NASA dévoile le miroir principal du télescope

La NASA a achevé, samedi matin (8), le déploiement du miroir primaire du télescope spatial James Webb. L’équipement a été entièrement déployé, dans la dernière grande étape vers l’assemblage de l’observatoire. Désormais, il sera calibré et subira une série de tests, pour enfin commencer sa mission dans environ six mois, en juin de cette année.

« Il s’agit du dernier des déploiements majeurs à l’observatoire et son achèvement préparera le terrain pour les cinq mois et demi restants de mise en service, qui consiste à établir une température de fonctionnement stable, à aligner les miroirs et à calibrer les instruments scientifiques », souligne une publication sur le site officiel de James Webb.

La NASA a diffusé en direct l’ensemble miroir principal du télescope spatial James Webb. Vérifier:

Composé de 18 plaques de béryllium hexagonales recouvertes d’une fine couche d’or, le miroir principal du nouveau télescope spatial de la NASA mesure 6,4 mètres. L’appareil peut fonctionner pendant plus de dix ans.

James Webb a été lancé par une fusée Ariane 5, du consortium européen Arianespace, le 25 décembre dernier. Le télescope spatial est le projet le plus coûteux de l’histoire de la NASA, avec un coût total estimé à plus de 56 milliards de reais.

L’équipement est considéré comme un « successeur » de Hubble. Il est équipé d’une suite d’instruments avancés et délicats capables d’observer l’univers dans le spectre de la lumière infrarouge et sera capable de « voir » des événements qui se sont produits il y a 13,5 milliards d’années. De plus, il est capable d’analyser et de caractériser la composition de l’atmosphère des exoplanètes, ce qui est crucial pour notre recherche de la vie au-delà de la Terre.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !