La startup enverra des arts et des pierres précieuses à la Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale (ISS) deviendra cette année un musée. Eh bien, au moins le laboratoire en orbite recevra des pièces qui sont normalement exposées dans les musées. Les œuvres d’art et les pierres précieuses seront expédiées sur le site par la startup Uplift Aerospace, qui a signé un contrat avec la NASA.

Les articles seront stockés dans un coffre-fort de la taille d’un casier à bord de la Station spatiale. L’idée de l’entreprise est « d’établir le commerce dans l’espace ».

Les objets mis en orbite terrestre vont des pièces de monnaie rares et des bijoux haut de gamme aux « produits souples » destinés à l’équipage à bord de la Station spatiale. Ils seront bientôt mis en vente, ou iront dans les musées à leur retour sur la terre ferme.

La logistique, cependant, pour transporter les matériaux vers l’ISS n’a pas encore été élaborée par la startup. Josh Hanes, PDG et président d’Uplift Aerospace, a admis que cette partie n’a pas encore été planifiée, dans une interview avec collectESPACE. Les arts vont dans l’espace au second semestre de cette année.

La Station spatiale accueillera la galerie d’art. Image : 3Dsculptor/

« L’idée est que nous pouvons montrer les objets pendant qu’ils sont sur la station spatiale, mais nous développons toujours le processus exact de la façon dont cela sera fait », a déclaré Hanes.

Oh, et bien sûr, il y a même une connexion à la blockchain, avec une sorte de jeton non fongible (NFT) également dans le coffre-fort. Celles-ci serviront de cartes de membre à la communauté « Space+ » de la startup, permettant aux gens d’accéder à des « expériences spatiales réelles ».

« Actuellement, les NFT n’ont pas beaucoup d’utilité dans le monde physique. Nous essayons d’intégrer cela en eux », a ajouté le PDG.

Passant par: futurisme

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !