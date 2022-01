L’ESO enregistre une photo de la nébuleuse de la flamme « en feu » dans la constellation d’Orion

Une image sensationnelle a été publiée par l’Observatoire européen austral (ESO), montrant la nébuleuse de la flamme, une partie de la constellation d’Orion, bien…

L’image prise par le télescope semble montrer un enfer rougeoyant, mais il ne s’agit en réalité que d’un grand volume de poussière et de gaz cosmiques – deux facteurs communs dans la région qui sont des objets essentiels à la naissance et à l’évolution des étoiles.

La nébuleuse de la flamme (cadre orange) contient une grande quantité d’hydrogène, ce qui en fait un berceau pour la naissance des étoiles et des planètes (Image : ESO/Disclosure)

« Comme le disent souvent les astronomes, chaque fois qu’un nouveau télescope ou instrument apparaît, observez Orion : il y aura toujours quelque chose de nouveau et d’intéressant à découvrir. [lá] », a déclaré Thomas Stanke, ancien astronome de l’ESO et auteur principal d’une étude sur la région, via une déclaration publiée sur le site Web du télescope.

À des fins de localisation uniquement, la région que vous recherchez se trouve sur le côté gauche de l’image.

La région d’Orion est très importante pour l’astronomie, précisément parce que c’est là que se trouve le « Complexe de nuages ​​moléculaires d’Orion », une zone située quelque part entre 1 300 et 1 600 années-lumière de la Terre et qui, selon le communiqué, sert de point d’origine pour les planètes et les étoiles de divers types.

Malgré tout ce penchant pour le feu, la Nébuleuse de la Flamme est en fait assez froide. En fait, il fait si froid qu’il touche presque le soi-disant « zéro absolu » (-273 °C). Les effets de couleur et de luminosité sont également expliqués : l’étoile Alnitak (ζ Ori) émet un degré élevé de lumière ultraviolette à l’intérieur de la nébuleuse, qui projette les électrons des nuages ​​d’hydrogène situés à l’intérieur. Ces électrons finissent par se recombiner avec l’hydrogène ionisé, ce qui donne le spectacle visuel que vous voyez dans l’image ci-dessus (qui montre également les nébuleuses réfléchissantes NGC 2071 et NGC 2023, ainsi que l’emblématique nébuleuse de la tête de cheval).

« Les différentes couleurs indiquent la vitesse du gaz », a déclaré l’ESO dans le communiqué. « La nébuleuse de la Flamme et les objets qui l’entourent s’éloignent de nous, les nuages ​​rouges en arrière-plan se déplaçant plus rapidement que les jaunes devant nous. »

L’étude complète a été publiée dans Astronomie & Astrophysique.

