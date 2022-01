Zéro surprise : l’objet mystérieux vu sur la lune n’était qu’un rocher

Vous souvenez-vous quand nous avons parlé d’un objet mystérieux observé sur le sol lunaire par le rover chinois Yutu-2 ? Eh bien, surprenant un nombre de personnes qui se situe entre « personne » et « non, sérieusement, personne du tout », l’objet sur la Lune n’est qu’un rocher.

L’objet en forme de cube a été surnommé par les médias d’État chinois la « Maison du mystère », en référence à une attraction commune dans presque tous les parcs d’attractions, mais le « seau froid » est venu, peut-être par ironie karmique, par le journaliste lui-même. qui a initialement rapporté la première nouvelle : Andrew Jones, correspondant de SpaceNews pour le programme spatial chinois :

« La mise à jour ‘Mystery House’ est tellement décevante qu’elle est géniale », a déclaré Jones via son compte Twitter. « C’est juste un caillou au bord d’un cratère, qui est maintenant appelé le » lapin de jade « en raison de son apparence. »

Jones cite le site Web chinois Ourspace comme source. En accédant au lien fourni par lui (et avec une bonne aide de Google Translate), on arrive à l’extrait ci-dessous, adapté à des fins de cohésion du discours :

« Pour lever le voile de la ‘Maison Mystère’ au plus vite, les opérateurs [do Yutu-2] travaillé dur avant de lancer le rover. ils se sont cassé la tête [sic] étudier les moyens de faire bouger Yutu le plus rapidement possible, mais en toute sécurité.

Le processus pour y emmener le rover n’a pas été des plus simples : Ourspace cite le relief irrégulier de la Lune, en plus des variations de température du satellite et du rover, comme possibles obstacles au chemin vers la roche. Plus loin, la nouvelle originale, le 4 janvier, livrait ce qui est pour nous trois jours de voyage jusqu’à ce vendredi (7). Cependant, un jour lunaire équivaut à 27 jours, 7 heures et 43 minutes.

Le fait est que cela a pris du temps, mais c’est arrivé.

C’est la troisième fois que Yutu-2 repère des objets qui, de loin, semblent être une chose mais, de près, en sont une autre : en 2019, le vaisseau spatial Yutu-2 avait repéré ce qui semblait être un « gel substance » et, à la fin, ce n’étaient que des cailloux. Cette année, un « fragment » a été retrouvé et il s’agissait également de pierres (surprises).

