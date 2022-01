Ce vendredi (7), le volcan Wolf, l’un des quatre actifs de l’île Isabela, qui se trouve dans l’archipel des Galapagos, appartenant à l’Équateur, est entré en éruption pour la première fois en sept ans. La dernière a eu lieu en 2015, après 33 ans d’inactivité.

Sur les pentes du volcan Wolf vivent de très rares spécimens d’iguane rose, une espèce de lézard en danger critique d’extinction. En août 2021, il n’y avait que 211 de ces animaux sur le site.

Selon le parc national des Galapagos, l’éruption a commencé vers minuit heure locale (3 heures du matin, heure de Brasilia).

Selon l’Instituto Geofísico de Quito, le volcan de 1 707 mètres de haut a craché des nuages ​​de gaz et de cendres à près de 3 800 mètres dans les airs, avec des coulées de lave sur ses pentes sud et sud-est.

Wolf est le plus haut volcan des Galapagos et se trouve à environ 100 kilomètres de l’établissement humain le plus proche.

L’île Isabela, aux Galapagos, est le sanctuaire des iguanes roses

Une équipe de rangers et de scientifiques travaillant avec les iguanes roses a confirmé que les créatures sont hors de danger. Identifié comme une espèce en 2009, Conolophus marthae, également appelé Iguane rose des Galapagos, habite les pentes du volcan Wolf couvrant une superficie de 25 km2 et ne se trouve nulle part ailleurs. Pour cette raison, l’endroit est connu comme un sanctuaire pour les iguanes roses.

L’île Isabela aux Galapagos est connue comme le sanctuaire des iguanes roses. Image : Parc national des Galapagos

Situées dans le Pacifique à environ 1 000 km au large des côtes de l’Équateur, les îles Galapagos sont une zone de faune protégée qui abrite des espèces uniques de flore et de faune. En plus des iguanes roses, la région abrite également des iguanes jaunes et les célèbres tortues géantes des Galapagos.

