Le filament d’hydrogène trouvé il y a 55 000 années-lumière est la plus grande structure de la Voie lactée

Les scientifiques ont identifié un filament d’hydrogène qui, selon les mesures prises, est la plus grande structure de la Voie lactée, située à 55 000 années-lumière de notre position – en termes généraux, de l’autre côté de notre « voisinage ».

La découverte a de l’influence dans la communauté astronomique car elle offre des indices sur la formation et l’évolution des nuages ​​​​de gaz, à partir desquels les étoiles sont finalement nées.

Selon le consensus scientifique, l’univers s’est formé il y a environ 13,8 milliards d’années, mais ce n’est qu’il y a 370 000 ans que l’hydrogène a commencé à se former. Le gaz est essentiel à la formation des étoiles car il leur sert d’élément de fondation : grâce à la fusion de l’hydrogène et, plus tard, de l’hélium, elles sont capables de former des éléments plus lourds.

Bien qu’extrêmement abondants dans l’espace, il est assez difficile de localiser des nuages ​​de gaz isolés, ce qui complique à son tour l’étude des processus de naissance des étoiles. À partir de cette compréhension, nous pouvons percer plus de mystères liés à l’évolution de l’univers.

C’est-à-dire que la découverte « en quelque sorte » est importante.

La structure a été surnommée « Maggie » et une étude de celle-ci a été publiée dans Astronomie & Astrophysique, signé par Jonas Syed, doctorant au Max Planck Institute for Astronomy (MPIA). Il a basé ses recherches sur les informations recueillies par le programme d’observation « THOR » (abréviation de Enquête HI/OH/ligne de recombinaison), qui utilise largement le télescope VLA (Très grand tableau) au Nouveau-Mexique.

« L’emplacement de ce filament a contribué à ce succès », a déclaré Syed. « Nous ne savons toujours pas comment il est arrivé là, mais le filament s’étend sur 1 600 années-lumière sous la ligne plate de la Voie lactée. Les observations nous ont également permis de déterminer la vitesse de l’hydrogène, ce qui nous a fait comprendre que les vitesses le long de l’ensemble du filament ne sont pas égales.

Échangeant en nombre, Syed et son équipe ont déterminé que le filament a une vitesse moyenne de 54 km/s-1 (kilomètres par seconde), déterminée à partir de la rotation du disque de la Voie lactée. Cela a fait que l’onde de rayonnement de 21 centimètres (également connue sous le nom de « ligne d’hydrogène ») est devenue visible.

À partir de là, il a été possible de déterminer que « Maggie » mesure 3 900 années-lumière de long et 130 années-lumière de large. Le surnom affectueux a été donné par un astrophysicien de Vienne, en Autriche – Juan D. Soler – qui avait observé la structure un an plus tôt, mais sans recueillir d’informations à partir de la nouvelle étude. Soler est colombien, et le fleuve le plus long du pays d’Amérique du Sud est le « Magdalena » – « Maggie », est une belle façon de raccourcir le nom.

Il a également été possible d’estimer que le filament contient 8 % d’hydrogène moléculaire par fraction massique, et que le gaz converge dans diverses parties de la structure, conduisant à la conclusion que le gaz s’accumule dans des nuages ​​très denses dans ces zones. Progressivement, l’équipe spécule, ce gaz se condensera en une forme moléculaire de lui-même – cela en soi crée les environnements plus froids d’où émergent les étoiles.

Tous les détails peuvent être lus dans Astronomy & Astrophysics.

