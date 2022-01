Le plus vieux poisson du monde vit dans un aquarium à San Francisco

L’Aquarium Steinhart de San Francisco, qui fait partie de l’Académie des sciences de Californie, compte parmi sa collection d’animaux un spécimen unique : un poisson poumon australien qui aurait 90 ans. Cela en ferait le plus vieux poisson captif du monde.

Bien nommé Mathusalem (Methusalem, en anglais), l’animal est arrivé à l’institution en 1938 en provenance du Queensland, en Australie. Selon les estimations, elle était déjà une adulte de sept ans à l’époque.

Oui, « elle », car Mathusalem est censé être une femme. Certes, une prise de sang serait nécessaire, ce qui est considéré comme risqué compte tenu de l’âge de l’animal. L’âge maximum auquel l’espèce peut vivre en captivité est inconnu, mais Bart Shepard, directeur principal de l’aquarium, pense qu’elle pourrait atteindre 100 ans.

Allan Jan, biologiste principal à l’aquarium, commente que le régime alimentaire de Mathusalem est varié et, d’une certaine manière, surprenant. Le poisson mange de sa main et se nourrit de crevettes, de moules coupées, de petits poissons et même de fruits comme le raisin et les mûres.

Mais sa nourriture préférée est les figues. Selon un article du San Francisco Chronicle, elle ne mange que des figues fraîches et ignore les fruits qui ont été congelés. « Elle est difficile », explique Jan. « Et à son âge, je lui permets d’être difficile. »

Jan dit que le poisson est un peu « excentrique » : il aime se frotter le ventre et décide parfois de flotter la queue en l’air, ce qui inquiète les visiteurs, qui demandent : « Qu’est-ce qui ne va pas avec le poisson ? Est-ce que le poisson va bien ?

Les poissons poumons australiens sont ainsi nommés car ils appartiennent à une classe de poissons appelée dipnoïque, qui ont des poumons et peuvent respirer et survivre plusieurs jours hors de l’eau tant que leur corps reste humide.

Le précédent détenteur du record de longévité parmi les poissons était « Grand-père » (grand-père), un autre poisson-poumon australien qui vivait dans le Shedd Aquarium de Chicago et est décédé en 2017 à l’âge de 84 ans. Avec sa mort, Mathusalem a assumé le titre.

