James Webb : radiateur thermique actif de la NASA

La NASA a annoncé que ce jeudi (6), vers 10h48, elle avait mis en place un radiateur thermique spécialisé, nécessaire aux instruments scientifiques du télescope spatial Webb pour atteindre et maintenir les basses températures nécessaires à son fonctionnement.

LA Radiateur d’instruments déployable à l’arrière (ADIR), est un grand panneau rectangulaire de 1,2 sur 2,4 mètres composé de sous-panneaux en aluminium de haute pureté recouverts de cellules en nid d’abeille peintes pour créer une surface ultra-noir.

Séquence d’opérations dans l’assemblage (déploiement) du télescope spatial James Webb. Image : NASA

L’ADIR, qui se monte à l’arrière du télescope, est articulé comme une trappe à charnière et est relié aux instruments par des sangles flexibles en papier d’aluminium de haute pureté. Le radiateur prend la chaleur des instruments et la rejette dans l’espace lointain.

Le déploiement ADIR a pris environ 15 minutes. La dernière série de déploiements majeurs de Webb devrait débuter ce vendredi 7 janvier avec la rotation de la première des deux ailes du miroir primaire vers sa position finale. La rotation de la deuxième aile du miroir primaire, dernière des grandes opérations d’assemblage du télescope, est prévue le samedi 8 janvier.

Lancé par une fusée Ariane 5, du consortium européen Arianespace, le 25 décembre, le James Webb est le projet le plus cher de l’histoire de la NASA, avec un coût total estimé à plus de 56 milliards de reais.

Considéré comme un « successeur » de Hubble, il est équipé d’un ensemble d’instruments avancés et délicats capables d’observer l’univers dans le spectre de la lumière infrarouge et sera capable de « voir » des événements qui se sont produits il y a 13,5 milliards d’années. De plus, il est capable d’analyser et de caractériser la composition de l’atmosphère des exoplanètes, ce qui est crucial pour notre recherche de vie en dehors de la Terre.

