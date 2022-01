Lors de son premier lancement en 2022, SpaceX place 49 satellites Starlink en orbite

Ce jeudi matin, SpaceX a effectué son premier lancement de 2022. Une fusée Falcon 9 transportant 49 satellites pour la constellation à large bande Starlink a décollé du Launch Complex 40 de la US Space Force Station à Cap Canaveral, en Floride, à 18h49 ( heure de Brasilia).

La fusée, qui a été utilisée quatre autres fois, a atterri sur le ferry « A Shortfall of Gravitas », au large des côtes de la Floride, neuf minutes après son lancement. La mise en orbite des satellites a été confirmée par SpaceX 1 heure et 20 minutes après le décollage.

Les satellites utilisés dans cette mission disposent d’un système d’interphone laser, qui promet d’accélérer le transfert de données et de réduire la latence pour les consommateurs sur Terre. Grâce à lui, les satellites peuvent transférer des données directement entre eux, sans avoir à utiliser des stations et des infrastructures au sol comme intermédiaires.

En 2021, SpaceX a battu son propre record et lancé un total de 31 missions, toutes utilisant le Falcon 9. Pour 2022, les attentes sont encore plus grandes, car l’année comprendra également le lancement de certains Falcon Heavy, qui n’ont pas volé depuis 2019, et également du système composé par Starship et Super Heavy, dans son premier vol orbital.

Certains analystes estiment que d’ici 2022, SpaceX pourra doubler ses performances par rapport à l’année précédente, atteignant jusqu’à 60 lancements, soit cinq par mois. C’est un rythme qui semble rapide, mais il a été atteint au cours des derniers mois de 2021.

Le prochain lancement de SpaceX aura lieu le 13 janvier, quand un Falcon 9 fera un lancement partagé (covoiturage) de plusieurs petits satellites. 11 jours plus tard, un autre Falcon 9 doit lancer un satellite de reconnaissance radar, appelé COSMO-SkyMed Second Generation, pour l’agence spatiale italienne.

