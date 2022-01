L’ONU convoque une réunion d’urgence sur le lancement d’un missile par la Corée du Nord

La semaine prochaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) prévoit de tenir une réunion d’urgence pour discuter du dernier lancement de missile par la Corée du Nord, qui a eu lieu mercredi dernier (5).

Des sources diplomatiques de l’ONU ont déclaré hier que cela était dû au fait que cinq pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, avaient demandé au Conseil une réunion d’urgence, selon des informations de sources diplomatiques.

Des négociations sont en cours pour que la réunion sur le lancement du missile ait lieu lundi prochain (10). A tel point que jeudi (6), le journal du Parti des travailleurs de Corée du Nord rapportait que le pays avait déjà testé la veille un missile hypersonique.

En outre, l’agence d’État nord-coréenne a elle-même déclaré avoir effectué un test de missile hypersonique. Selon les informations de KCNA, l’objet a touché efficacement sa cible à 700 km du site de lancement, prouvant « la maniabilité et la stabilité de l’unité de combat ». Mais aucun détail technique n’a été révélé et le leader du pays, Kim Jong-un, n’a pas suivi le test.

« Le Comité central du Parti a exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats des tests et du lancement et a adressé des félicitations enthousiastes au département de recherche scientifique de la défense concerné », a annoncé l’entreprise publique Rodong Sinmun dans un texte.

Le lancement a été détecté et signalé quelques heures plus tôt par les autorités japonaises et sud-coréennes, et il a eu lieu quelques heures avant l’inauguration des travaux d’une voie ferrée entre les deux Corées, une initiative du président Moon Jae-in pour obtenir des gains diplomatiques avec Pyongyang avant quitter son poste au pouvoir.

Depuis octobre, il s’agissait de la première activité militaire de ce type menée par la Corée du Nord. En 2021, c’est alors que le régime a effectué le test d’un missile balistique lancé par un sous-marin et qui comprenait « de nombreuses technologies de guidage avancées ».

D’un autre côté, le Japon et les États-Unis ont affirmé que le lancement était en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. De plus, en septembre et octobre de l’année dernière, le conseil avait déjà tenu des réunions d’urgence lorsque la Corée du Nord a lancé des missiles.

Source : Agência Brasil et NHK, la télévision publique japonaise

