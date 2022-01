De nouvelles images de Hubble indiquent que la Voie lactée peut avoir des bras « pleins et coupés »

Hubble est peut-être au bout de sa mission, mais il fait toujours des découvertes qui nous font dire « hein » et revoir les connaissances déjà établies : selon les images du télescope, il est possible que la Voie lactée ait des bras plus pleins en volume, et coupé en quelques sections, comme le souligne une nouvelle étude.

La prémisse remet en cause un concept déjà très ancien, selon lequel notre maison dans l’espace est une spirale avec des bras continus, sans interruption. Cependant, les astronomes ont analysé les informations de Hubble concernant le bras de Persée et ont remarqué quelques incohérences avec ce consensus.

