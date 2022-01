L’organisation veut créer le premier sport pratiqué dans l’espace

Si nous voulons étendre notre présence dans l’espace, nous devrons réfléchir à des moyens de maintenir la santé physique et mentale des voyageurs. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS), par exemple, intègrent déjà une période d’exercice physique dans un équipement spécialement adapté, comme un tapis roulant, dans leur routine quotidienne. Mais l’activité physique est plus efficace lorsqu’elle est amusante, ce qui nous amène à faire du sport. Et les plus populaires ici sur Terre, comme le football, le baseball ou la natation, sont impraticables en apesanteur.

C’est pourquoi une organisation appelée la Space Games Federation travaille au développement d’une série de « sports spatiaux » sur mesure pour tous ceux qui vivent en flottant dans le cosmos. « La compétition a toujours été la façon dont vous faites progresser l’éducation… vous faites progresser le plaisir… vous faites progresser le divertissement. Tout est une compétition », a déclaré Linda Rheinstein, fondatrice de Space Games Federarion, sur le site Internet Espace.com.

« Il est temps de redéfinir le sport, de créer de nouveaux emplois et de nouvelles idoles appelées » astrolettes « qui affrontent des sports spatiaux compétitifs qui sont plus difficiles que tout sur Terre », dit-il. Selon elle, un « astrolet » combinerait les compétences de base d’un astronaute avec l’esprit d’un athlète.

Des passagers tentent de taper dans un ballon pendant le vol parabolique de Zero G. Image : Space Games Federation

« Nous voyons de nouveaux terrains de jeu, de nouvelles règles, apportant des sports organisés compétitifs nouveaux et traditionnels aux avions à trajectoire parabolique, aux vaisseaux spatiaux, aux stations spatiales … la Lune, Mars et au-delà », a ajouté Rheinstein. « Ce sont tous nos terrains de jeu. »

En octobre dernier, la fédération a annoncé les cinq demi-finalistes de l’Equal Space Challenge, qui se disputent le titre de premier sport spatial officiel. Des centaines de suggestions ont été évaluées sur des aspects tels que la faisabilité, la stratégie de jeu, l’engagement communautaire et l’exécution des propositions, et les 16 meilleures ont été sélectionnées pour une deuxième étape. Parmi eux, cinq se sont qualifiés pour les demi-finales. Malheureusement pour les fans de Star Trek, Anbo-Jyutsu et Parrises Squares n’en font pas partie.

Les Italiens Giulia et Gianluca Bassani ont suggéré « Shooting Star », où les participants doivent guider une balle à travers trois cibles très bien protégées tout en évitant un drone télécommandé. Etan Grant, de Los Angeles, aux États-Unis, a suggéré Spaceball, qui défie les joueurs de guider une balle magnétisée à travers un cerceau de même polarité, et d’empêcher les adversaires de faire de même.

Dans l’Inno d’Elizabeth Huber (également de Los Angeles), les équipes doivent utiliser des trampolines et des murs velcro pour lancer ou faire rebondir une balle à travers le but adverse. Space Dodgeball (par Julisha Jean-Jacques, de Floride) est une variante du traditionnel « dodgeball », mais avec une différence : pour éviter les attaques des adversaires, les joueurs lancent des obstacles dans votre direction.

Enfin, Zero Gordian, de Michael Ricciardi (Seattle, USA) est le plus original : deux participants sont reliés par une corde, et doivent l’utiliser pour nouer une série de nœuds de plus en plus complexes alors qu’ils flottent dans l’espace. Découvrez le concept dans la vidéo ci-dessous :