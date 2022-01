Un astronaute de la Station spatiale internationale prend une superbe photo de la Lune au-dessus d’un coucher de soleil sur Terre

Un astronaute non identifié de l’Expédition 66, actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a pris une photo étonnante du croissant de lune au-dessus d’un coucher de soleil sur notre planète. Selon l’Observatoire de la Terre de la NASA, la photo a été prise alors que l’ISS était au-dessus de l’océan Pacifique, à l’est de la Nouvelle-Zélande.

L’appareil photo utilisé était un Nikon D5, avec une distance focale de 200 mm. Le dégradé de couleurs entre l’orange (près de la surface de la Terre) et le bleu foncé (à la limite de l’espace) correspond aux différentes couches de notre atmosphère.

Croissant de lune sur un coucher de soleil sur Terre. Image : Observatoire de la Terre de la NASA

Bien que le croissant de lune soit bien éclairé, lors de la visualisation de l’image en taille réelle, il est possible de voir des cratères et des « mers » dans le terminateur, la limite entre les zones claires et sombres. Il est également possible d’observer des nuages ​​dans les basses couches de l’atmosphère, en orange.

L’astrophotographie prise par les astronautes ne se limite pas aux images de la Terre. Selon la NASA, les thèmes pourraient aller des comètes à la surface de la Lune, comme cela a été fait lors des missions du programme Apollo. L’agence affirme que la tradition se poursuivra lorsque le programme Artemis amènera à nouveau des humains, y compris la première femme et la première personne de couleur, à la surface lunaire.

En octobre 2020, l’astronaute américain Chris Cassidy a publié une photo de la côte sud de São Paulo, dont Ilha Bela, et a envoyé un « bonjour » à tous ses amis à São Paulo. En avril 2021, le profil Twitter de la Station spatiale internationale a publié quatre photos de « super lune rose » prises par des membres d’équipage de l’ISS.