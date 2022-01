Ingenuity se prépare pour son 19e vol vers Mars

Ce vendredi (7), le 19e vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars devrait avoir lieu, comme prévu par l’équipe de la NASA chargée de la mission et annoncé mardi (4). Ce sera le premier vol du drone en 2022.

Selon le communiqué, Ingenuity parcourra 63 mètres en seulement 100 secondes, sortant d’un bassin accidenté connu sous le nom de Séitah méridional, au-dessus d’une crête et d’un plateau. « Bien que court, le vol a un début difficile en raison du terrain sablonneux sur lequel se trouve actuellement l’hélicoptère », a expliqué Martin Cacan, pilote à distance de l’équipement du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

La zone d’atterrissage cible du 19e vol sur Mars d’Ingenuity est visible sur cette image, que l’hélicoptère a capturée en juillet dernier lors du vol numéro neuf. Le point d’atterrissage cible est au centre de l’image, juste en dessous des traces du rover Perseverance. Image : NASA/JPL-Caltech

« Initialement choisie en raison du manque de roches pour atterrir en toute sécurité, la zone est en fait si dépourvue de roches que des avertissements ont été signalés lors de l’atterrissage du vol 18 en raison de caractéristiques insuffisantes pour suivre la navigation à vue », a écrit Cacan dans le communiqué de la NASA. « En conséquence, les paramètres de sécurité intégrée seront mis à jour pour atténuer le risque d’atterrissage prématuré à mi-montée. »

L’hélicoptère Ingenuity et le rover Perseverance terminent un an sur Mars le mois prochain

Avec le rover Perseverance, Ingenuity a atterri sur le sol du cratère Jezero de Mars le 18 février 2021. Le petit hélicoptère a rapidement effectué avec succès cinq vols de démonstration technologique, indiquant que l’exploration aérienne serait possible sur Mars malgré la minceur de l’atmosphère de la planète.

Le drone a ensuite entrepris une mission prolongée au cours de laquelle les membres de l’équipe repoussent leurs limites et explorent le terrain de Jezero pour la chasse à la vie et l’échantillonnage par le rover Perseverance.

Constatant que Jezero abritait un grand lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années, l’équipe de Persévérance s’intéresse à vérifier les vestiges de ce delta, qui pourraient potentiellement préserver des signes de vie sur la planète. Et Ingenuity aidera le rover à s’y rendre, si tout se passe comme prévu.

« L’objectif actuel de la mission est d’atteindre le delta de la rivière Jezero pour aider le rover Persévérance à planifier des chemins et des découvertes scientifiques », a déclaré Cacan.

Ingenuity a effectué 18 vols vers Mars à ce jour, le premier le 19 avril et le plus récent le 15 décembre. Au total, l’hélicoptère est resté en l’air pendant près de 33 minutes et a déjà parcouru 3,81 km des terres de la planète rouge.

