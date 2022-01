Artemis I: la NASA met à jour les progrès des préparatifs de la fusée SLS

L’agence spatiale américaine NASA a publié ce mercredi (5) plus d’informations sur l’état des préparatifs de la fusée SLS (Space Launch System), qui sera utilisée dans la mission Artemis I. En décembre, une défaillance du contrôleur de l’un des les propulseurs RS-25 ont provoqué le report du lancement, qui était prévu en février de cette année, à « entre mars et avril ».

La semaine dernière, les ingénieurs ont retiré et remplacé le contrôleur et effectuent maintenant des diagnostics et des vérifications, y compris le chargement du logiciel qui sera utilisé pendant le vol. Après cela, l’équipe travaillera pour terminer tous les tests de pré-diagnostic et de validation du matériel avant que le véhicule ne quitte le hangar à la mi-février.

Une fois terminée, la SLS sera la fusée la plus puissante au monde. Image : NASA/Divulgation

À la fin du mois, une « répétition générale humide » devrait avoir lieu. Dans ce type de test, la fusée est amenée sur la plate-forme et toutes les procédures pour un lancement réel sont suivies, y compris le remplissage des réservoirs de carburant, mais les propulseurs ne sont pas déclenchés.

La NASA dit qu’elle ne fixera la date de lancement du SLS sur la mission Artemis I qu’une fois ce test terminé avec succès. Une fois opérationnelle, la SLS sera la fusée la plus puissante au monde et la seule capable d’envoyer la capsule Orion, des astronautes et des fournitures sur la Lune en une seule mission.

La mission Artemis I sera un vol sans pilote autour de la lune, testant les performances de la fusée SLS et de la capsule Orion. Récemment Lockheed Martin, responsable de la construction de la capsule, a annoncé que la mission comprendra un système appelé Callisto, qui intègre l’assistant numérique Alexa d’Amazon à la plateforme de visioconférence Webex de Cisco, dans un test de viabilité pour l’utilisation de technologies publicitaires pour assister les astronautes.

