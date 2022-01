Un « serpent à quatre pattes » n’est pas un serpent, mais un ancien lézard, révèle une nouvelle étude

Un animal ancien a suscité la controverse dans la communauté scientifique car, apparemment, on pensait qu’il s’agissait d’un type d’animal, mais en réalité c’est un autre : découvert en juillet 2015 au Brésil, le fossile de « tétrapodophis amplectus» était à l’origine classé comme un « serpent à quatre pattes », mais une deuxième étude, publiée récemment par l’Université de Toronto-Mississauga (UTM) au Canada, indique qu’il s’agit en fait d’un très ancien type de lézard.

Et la chose ne s’arrête pas là, car les auteurs de l’étude la plus récente n’ont pas épargné la critique des premières recherches, épargnant quelques mots pour élucider en quoi la réponse originale ne correspond pas à la science en fait.

Lire aussi

Un fossile d’un supposé « serpent à quatre pattes » est en fait un lézard, selon une étude qui a examiné un objet préhistorique trouvé au Brésil (Image : Robert Reisz/UTM/Reprodução)

« J’étais très en colère de voir ce type de science très médiocre publié dans une revue scientifique de premier ordre », a déclaré Robert Reisz, professeur de biologie à l’UTM et auteur principal de papier courant. «Dès la parution de la publication originale en 2015, nous avons fait ‘un tapage’ pour assurer un accès direct au spécimen, et finalement nous avons pu l’étudier. Et fondamentalement, nous avons fait – à droite – un travail de détective qui nous a conduit à la conclusion beaucoup plus plausible que [o animal] ce n’est pas un serpent, mais un petit lézard ».

Selon Reisz, les premiers soupçons ont commencé dans la manière dont le fossile a été obtenu : depuis les années 2000, le gouvernement brésilien a interdit l’exportation de fossiles, faisant appel à une résolution des années 1940, qui déclare que les fossiles trouvés ici sont du patrimoine national. Ce fossile, cependant, a été envoyé hors du pays illégalement. Un collectionneur privé l’a obtenu et a permis aux chercheurs originaux – d’Allemagne – de l’examiner.

« C’était très contraire à l’éthique », a déclaré Reisz. « Il existe des lois qui protègent ces trésors nationaux et nous avons l’obligation de les respecter et de travailler en étroite collaboration avec le système local plutôt que de nous laisser emporter par la tentation d’obtenir un fossile passionnant par des moyens illégaux. »

Avec le biologiste Michael Caldwell, de l’Université de l’Alberta, Reisz s’est rendu en Allemagne pour analyser le spécimen, qui a été conservé dans un petit musée privé, qui présente de petites expositions locales d’artefacts préhistoriques.

« Nous l’avons réétudié, passé quelques jours avec et constaté que les preuves disponibles étaient bien meilleures que celles présentées par les auteurs originaux, car, en plus du fossile lui-même, il y avait beaucoup d’empreintes fossilisées », a déclaré Reisz. mentionné.

Selon lui, les fossiles se forment entre les couches rocheuses. L’« empreinte fossilisée » n’est littéralement que cela – l’empreinte qu’un fossile laisse à l’intérieur d’une pierre – et elle est extrêmement précise. Dans ce cas, la roche à partir de laquelle l’empreinte fossile a été prise a été divisée en deux, avec le corps du squelette d’un côté ; le crâne d’un autre.

Pour cette raison, un côté de la roche a gravé l’empreinte de l’autre côté. C’est là, selon Reisz, que réside l’erreur de l’étude originale : les auteurs allemands ont ignoré le fait que l’empreinte du crâne montrait que l’animal était « plus proche d’un lézard que d’un serpent ». Les serpents, a déclaré le scientifique, ont plusieurs articulations micro-crâniennes plus flexibles – c’est pourquoi ils peuvent, par exemple, avaler des proies plus grosses qu’eux. Dans le fossile, la boîte crânienne était plus rigide et moins divisée.

Des scientifiques canadiens ont également découvert que les affirmations de l’étude originale concernant la disposition des dents de l’animal étaient fausses : « les dents d’un serpent sont bien courbées, pour empêcher tout mouvement involontaire de la mâchoire et pour que les crocs capturés ne bougent que dans une direction – dans la bouche « , a déclaré Reisz.

Autrement dit : les auteurs allemands ont compris comme « serpent » tout ce qui, en fait, était « lézard ».

Enfin, la conclusion définitive de l’étude indique que le fossile est, en fait, un petit lézard marin qui remonte probablement à la période du Crétacé, et la forme des pattes est un symbole de la façon dont ces animaux se sont adaptés à l’environnement à l’époque. . Pour Reisz, tout cela sert de preuve que « la science est avant tout la recherche de la vérité, et plus on s’en rapproche, mieux c’est ».

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !