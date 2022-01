La Chine atteint une température de 120 millions de degrés Celsius pendant plus de 15 minutes

Des scientifiques chinois ont réussi à atteindre une température de 120 millions de degrés Celsius (120 000 000 °C), établissant un nouveau record dans leur quête pour maîtriser la fusion nucléaire et la positionner comme source d’énergie renouvelable.

Ce type d’expérience a une prémisse très simpliste : imiter la puissance du Soleil, qui utilise la fusion pour produire de la lumière et de la chaleur. Par fusion, on entend une vibration d’atomes si intense qu’elle provoque la fusion de leurs noyaux. Dans le Soleil, cela se fait avec de l’hydrogène, qui donne naissance à de l’hélium, qui est plus léger que ses atomes parents – cette différence de masse devient de l’énergie thermique, libérée par l’étoile dans l’espace.

