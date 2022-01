Le règlement du clonage animal est approuvé par la commission de l’environnement de la Chambre des députés

Un projet de loi présenté par le Sénat qui réglemente le clonage des animaux a été approuvé par la Commission de l’environnement et du développement durable de la Chambre des députés. La PL 5010/13 réglemente la recherche, la production et la vente d’animaux domestiques clonés.

Dans le cadre de la proposition, les animaux domestiques d’intérêt zootechnique peuvent être reproduits : bovins, buffles, chèvres, chèvres, moutons, chevaux, ânes, mulets, porcs, lapins et oiseaux.

Selon l’agence de presse Câmara de Notícias, le projet, qui est traité de manière concluante et sous un régime prioritaire, sera également analysé par les commissions de l’agriculture, de l’élevage, de l’approvisionnement et du développement rural ; et Constitution et Justice et Citoyenneté.

Qu’est-ce que le clonage et quand la technique a-t-elle commencé au Brésil

Le clonage est la technique utilisée pour faire des copies identiques d’individus multicellulaires à partir d’une seule cellule. Le résultat, appelé clone, est un individu génétiquement identique à l’organisme dont il est à l’origine.

Selon le député José Mario Schreiner (DEM-GO), rapporteur du PL, la technique du clonage d’animaux a débuté au Brésil en 2001, avec la naissance de Vitória, une vache de race simmental, fruit de recherches dans le domaine de la reproduction. développé par l’Embrapa depuis 1984. Vitória est décédée en 2011, à l’âge de dix ans, d’une pneumonie aggravée par son âge.