GAF Energy lance la première gamme de panneaux solaires au monde à fixer sur les toits traditionnels

Le fournisseur nord-américain de tuiles solaires, GAF Energy, a annoncé le lancement de Timberline Solar, que la société appelle « le premier toit ouvrant cloué au monde ».

Cette semaine, au Consumer Electronics Show (CES 2022), à Las Vegas, USA, Timberline Solar Energy Shingle, comme on appelle la technologie, recevra les prix « Best of Innovation » dans la catégorie « Smart Cities » et « Innovation » », dans les catégories « Smart Cities » et « Smart Home ».

Ce qui différencie ce produit des autres tuiles solaires sur le marché, comme celle de Tesla, par exemple, c’est que le système intègre la technologie solaire directement dans les processus et matériaux de toiture traditionnels.

Selon GAF Energy, les carreaux seront fabriqués dans les installations de l’entreprise à San Jose, en Californie. Ils sont conçus pour résister à des vents allant jusqu’à 130 mph.

Une gamme de panneaux solaires annoncée par GAF Energy au CES 2022 est à fixer directement sur les toitures conventionnelles. Image : GAF Énergie

l’énergie solaire est une énergie propre

« Les toits solaires sont l’avenir de l’énergie propre, et Timberline Solar est l’innovation qui nous y mènera », a déclaré Martin DeBono, président de GAF Energy.

« Réaliser notre vision d’un toit solaire innovant pour le marché de masse est notre mission depuis le lancement de GAF Energy en 2019. Ce que l’équipe a réalisé est tout simplement extraordinaire », ont déclaré David Winter et David Millstone, PDG de Standard Industries, société mère de GAF Énergie.

Le projet Timberline Solar a obtenu la certification UL 7103, qui autorise GAF Energy à installer le système sur les toits résidentiels à la fois comme produit de toiture et comme produit d’énergie solaire, le premier du genre à être reconnu sous les deux désignations.

De plus, GAF Energy a travaillé avec Sandia National Laboratories, un laboratoire de recherche et de développement du département américain de l’Énergie, pour vérifier la résistance, la durabilité et la préparation globale au marché du produit.

