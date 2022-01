James Webb : la NASA confirme que le miroir secondaire est armé

L’agence spatiale américaine (NASA) a confirmé ce mercredi après-midi (5) que le miroir secondaire du télescope spatial James Webb (JWST) est en position. Le trépied qui le supporte a été mis en place à 13h28 (GMT), après une procédure qui a duré près de deux heures.

Lorsque la lumière de l’univers lointain frappera les 18 panneaux emblématiques qui composent le miroir primaire du télescope (qui n’a pas encore été assemblé), elle sera réfléchie et heurtera un miroir secondaire beaucoup plus petit (74 cm de diamètre), qui la dirigera vers les instruments de l’observatoire.

Le miroir secondaire est soutenu par trois supports légers, chacun de plus de 7 mètres de long, conçus pour résister à l’environnement spatial. Des systèmes de chauffage spécialisés ont été utilisés pour chauffer les joints et les moteurs nécessaires à un fonctionnement continu.

Séquence de mise en service du télescope spatial James Webb. Image : NASA

« Le trépied le plus sophistiqué au monde a été installé », a déclaré Lee Feinberg, responsable des éléments optiques du télescope au Goddard Space Center. « Le miroir secondaire de Webb devait être armé en microgravité et à des températures extrêmement basses et devait finalement fonctionner sans erreur pour la première fois. Il devait également se déplier, se positionner et se verrouiller avec une tolérance d’environ un millimètre et demi, et il doit rester extrêmement stable pendant que le télescope pointe vers différents endroits dans le ciel – et c’est tout pour un miroir secondaire avec une structure de mesure plus de 7 mètres de long ».

Lancé le 25 décembre, le télescope spatial James Webb subit un long processus d’assemblage et de test, connu sous le nom de « mise en service ». Si tout se passe comme prévu, on s’attend à ce que les observations scientifiques ne commencent qu’en juin, six mois après le lancement.

