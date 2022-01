Une action caritative célèbre les derniers astronautes à visiter Hubble

Même en se concentrant sur le lancement et la préparation du télescope spatial James Webb, les entités n’ont toujours pas oublié son prédécesseur : un événement caritatif organisé par la Memorial Foundation of Astronauts (AMF) célèbre les derniers voyageurs à visiter Hubble.

L’idée derrière l’action a vu les astronautes signer une série de pièces commémoratives à vendre sur le site officiel de l’entité. Au total, il y a six pièces qui ne peuvent être achetées qu’ensemble – plus besoin d’acheter l’une ou l’autre pièce – pour un montant fixe de 260 $ US (1478,05 R$).

Des pièces commémoratives célèbrent les derniers astronautes à avoir visité le télescope spatial Hubble (Image : AMF/Autorisation)

Alors que James Webb est programmé pour se positionner au deuxième point de Lagrange (L2), Hubble a été conçu pour rester dans les limites de l’orbite terrestre. En d’autres termes, le nouveau télescope sera trop loin pour recevoir une maintenance en face à face, mais l’ancien avait reçu des « visites » jusqu’en 2009 lors de la mission STS-125 – la dernière du service de réglage de Hubble.

Bien qu’il n’ait pas reçu plus d’astronautes, Hubble est toujours en activité aujourd’hui, même avec quelques étouffements et des frayeurs. Et même s’il est en mission depuis près de 32 ans (Hubble a été lancé en avril 1990), il produit toujours du matériel incroyable.

En plus de vendre les pièces sur son site Internet, l’AMF aura également un stand lors de l’événement ouvert Florida United Numismates (FUN), qui débutera jeudi prochain (6) et se déroulera toute la semaine jusqu’à dimanche (9), au Orange County Convention Center à Orlando, en Floride.

A l’occasion, l’ancien directeur du programme de la navette spatiale de la NASA, Michael Leinbach, sera présent. Les pièces sont signées par Scott Altman, Gregory C. Johnson et les experts Michael Good, John Grunsfeld et Michael Massimino (fans de la série La théorie du Big Bang le reconnaîtra comme l’un des chefs de mission du personnage de Howard Wollowitz).

