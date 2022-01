La Terre n’a pas toujours favorisé l’émergence de la vie, selon une étude

La planète Terre était autrefois un environnement extrêmement inhospitalier, rendant la vie difficile pendant la majeure partie des 2,4 milliards d’années, selon une nouvelle étude menée par l’Université de Leeds.

La science moderne sait depuis des années que la Terre n’a pas toujours réuni les conditions nécessaires pour permettre à la vie de proliférer ici. Cependant, la nouvelle étude montre que ce handicap a duré plus longtemps que ne l’imaginait le consensus précédent.

C’est parce que notre biosphère a connu une poussée évolutive incontrôlée au cours des 2,4 milliards d’années passées : en peu de temps, la Terre est passée de « pratiquement zéro oxygène » à « il y a trop d’oxygène ici ». Les deux sont des conditions qui rendent difficile la naissance même des formes de vie les plus simples. Il y a seulement 400 millions d’années environ, la Terre a réussi à équilibrer cet approvisionnement, atteignant des niveaux qui subsistent aujourd’hui.

Un autre point est l’influence du rayonnement ultraviolet (UV), qui apporte normalement des effets très nocifs aux êtres vivants qui y subissent une exposition prolongée. « Nous savons que les rayons UV peuvent être désastreux lorsqu’ils sont trop durs. [sobre os seres vivos]. Par exemple, il provoque le cancer de la peau chez l’homme. Certains organismes ont des mécanismes de défense très spécifiques, et beaucoup sont capables de réparer les dommages qu’ils causent », a déclaré Gregory Cooke, chercheur en doctorat qui a dirigé l’étude.

« Bien que la quantité élevée de rayonnement UV n’ait pas pu empêcher l’urgence de l’évolution de la vie, elle aurait pu agir comme une sorte de » pression sélective « , avec des organismes plus adaptés pour faire face à de plus grandes quantités de rayons UV tendant à l’avantage », a-t-il poursuivi. .

Et où tout cela s’intègre-t-il dans la conclusion de l’étude ? Eh bien, au cours des quatre dernières décennies, les scientifiques pensaient que l’ozone – « l’une des molécules les plus importantes dans la vie », selon l’équipe d’étude – était capable de nous protéger des rayons ultraviolets lorsque les niveaux d’oxygène atteignaient environ 1% par rapport à la conditions atmosphériques de l’époque.

Cependant, grâce à des modèles virtuels très précis, Cooke & co. suggèrent que le niveau d’oxygène pour cette protection devrait être plus élevé – considérablement: quelque part entre 5% et 10%. En gros, cela suggère l’incidence du rayonnement UV sur la planète.

« Si notre modèle fait allusion à n’importe quel scénario atmosphérique au cours de l’histoire de l’oxygène de la Terre, alors pendant plus d’un milliard d’années, la planète pourrait avoir été baignée dans un volume de rayonnement UV beaucoup plus intense que nous ne le pensions », a déclaré Cooke. « Cela peut avoir conduit à des conséquences fascinantes de l’évolution de la vie. Nous ne savons pas exactement quand les animaux sont apparus pour la première fois, ni quelles conditions ils ont rencontrées dans l’océan et sur terre. Cependant, en fonction de la concentration en oxygène, les animaux et les plantes auraient pu faire face à des conditions beaucoup plus difficiles qu’aujourd’hui ».

L’étude complète est disponible sur Science ouverte de la Royal Society.

