Alexa ira sur la lune dans la quête Artémis I

La première mission du programme Artemis, qui prévoit de remettre des astronautes à la surface de la Lune d’ici 2025, n’aura pas d’équipage en chair et en os. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura aucune « intelligence » à bord : Lockheed Martin, qui développe le vaisseau spatial Orion pour la NASA, travaille avec Amazon sur une version de l’assistant personnel Alexa qui pourra interagir avec et assister , astronautes .

Le système est une démonstration technologique nommée Callisto, en référence au compagnon préféré de la déesse grecque Artémis. Il se compose d’un haut-parleur Echo avec son « halo » bleu signature, d’une tablette exécutant la plate-forme de vidéoconférence Webex et d’une intégration matérielle et logicielle personnalisée par les ingénieurs de Lockheed Martin, Amazon et Cisco qui permettront à Alexa de fonctionner sans connexion Internet et au Webex de fonctionner. en utilisant le Deep Space Network de la NASA.

« L’ordinateur Star Trek faisait partie de notre inspiration initiale pour Alexa, il est donc passionnant de voir notre vision de l’intelligence environnementale prendre vie à bord d’Orion », a déclaré Aaron Rubenson, vice-président d’Amazon Alexa. « Nous sommes fiers de travailler avec Lockheed Martin pour repousser les limites de la technologie vocale et de l’IA, et nous espérons que le rôle d’Alexa dans la mission aidera à inspirer les futurs scientifiques, astronautes et ingénieurs qui définiront cette prochaine ère d’exploration spatiale », a-t-il déclaré.

L’ordinateur de Star Trek est une comparaison valable, mais pour moi, le système rappelle davantage HAL 9000, l’ordinateur « méchant » du film « 2001: A Space Odyssey ».

Comme Artemis I est une mission sans pilote, les partenaires de Callisto ont travaillé avec la NASA pour créer une expérience d’équipage virtuel au Johnson Space Center de Houston, permettant aux opérateurs d’interagir avec Callisto depuis le centre de contrôle de mission.

Ces interactions à distance testeront et démontreront comment les technologies de collaboration vocale et vidéo peuvent aider les astronautes à améliorer leur efficacité et leur connaissance de la situation pendant leur mission en leur donnant accès à l’état de la mission et à la télémétrie, et la possibilité de contrôler les appareils connectés à bord depuis Orion, tels que l’éclairage de la cabine.

La vidéo et l’audio des interactions seront retransmis sur Terre pendant la mission, permettant aux ingénieurs d’analyser les performances des systèmes embarqués tout en partageant les interactions avec le public.

La démo permettra également aux étudiants, aux familles, aux fans de l’espace et au grand public de « faire du stop » sur la mission, l’accompagnant sur ses appareils avec Alexa disant « Alexa, emmène-moi sur la Lune » (Alexa, emmène-moi sur la Lune ). Lua, en anglais). Les capacités de collaboration vidéo de Webex offriront des opportunités pour l’éducation STEM (un ensemble de matières qui englobe la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques) et la participation à des cours à distance.

Il convient de mentionner que Callisto est une démonstration technologique limitée à Artemis I. En d’autres termes, il n’est pas prévu que le système soit intégré aux missions habitées (Artemis II ou III) du programme, ni qu’il sera utilisé comme l’interface principale entre les astronautes et le vaisseau spatial. Au moins pour l’instant.

