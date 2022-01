SpaceX teste déjà des armes qui « saisiront » le vaisseau spatial

Les bras mécaniques qui saisiront le vaisseau spatial et la fusée Super Heavy de SpaceX sont déjà testés par la société, selon plusieurs observateurs de la région où se trouve la base de lancement de la société au Texas.

le commodément appelé Mécazilla il consistera en une série de bras semi-autonomes de la taille d’une grue. Et sa fonction est tout aussi simple et stimulante : d’une part, ces armes auront l’obligation de sauver le système de lancement du vaisseau spatial orbital Starship – composé de celui-ci et de la fusée Super Heavy. D’autre part, une série d’actionneurs et de capteurs doivent être soigneusement calibrés et, compte tenu des moindres pannes, l’entreprise sera contrainte de revenir à l’atterrissage normal des véhicules à réutiliser.

Dans les tests effectués jusqu’à présent, deux des bras ont été activés par l’entreprise et se sont déplacés très lentement – signalant la prudence de la part de ses opérateurs et montrant également qu’un étalonnage de la structure est nécessaire.

Fondamentalement, SpaceX a actionné l’actionneur principal sur chaque bras, les ouvrant aussi loin que possible. A 3 heures du matin ce matin (5), le test était toujours en cours. Ce processus a permis à SpaceX de déterminer quels détails doivent être ajustés dans le mouvement des bras, ce qui indique que les tests sont toujours dans leur capacité principale.

En d’autres termes : l’entreprise n’a pas encore « pesé la main » et des tests plus sévères et plus stressants devraient arriver bientôt.

Les bras installés par SpaceX sur la Starbase – la rampe de lancement du Starship et du Super Heavy – sont de taille colossale : chacun mesure plus de 30 mètres (m) de long et mesure entre 5 et 10 mètres de haut. Leurs corps sont constitués de tuyaux en acier industriels et attachés par une structure de support encore plus rigide qui « s’agrippe » à la tourelle de lancement. SpaceX n’a ​​pas publié cette information, mais on peut supposer que les bras, additionnés, pèsent des centaines de tonnes.

Ironiquement, dans sa conceptualisation originale, SpaceX envisageait que les bras remplacent les grues et les grues normales, facilitant le transport des fusées et des engins spatiaux entre la tour de lancement et le hall d’assemblage. Ce n’est qu’en septembre 2021 que le PDG et fondateur de l’entreprise – Elon Musk – a dévoilé l’idée de « saisir des fusées ».