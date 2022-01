Psyché : une mission de visite d’un astéroïde subit un test en chambre à vide

La mission Psyche, qui est préparée par l’agence spatiale américaine pour étudier l’un des premiers astéroïdes découverts, a franchi une autre étape importante vers le lancement. L’équipe de l’Arizona State University (ASU) responsable du projet a placé le vaisseau spatial dans une caméra thermique à vide utilisée pour simuler l’environnement spatial.

Psyche sera testé en chambre pendant plusieurs semaines. Après avoir réussi ce test, elle subira un test de vibration sur une table vibrante alors qu’elle se trouve dans une chambre acoustique. Celui-ci reproduit les vibrations qui vont le frapper lors du lancement.

Les tests finaux comprendront des tests d’interférence électromagnétique et de compatibilité électromagnétique. Une fois les tests terminés, l’équipe Psyche procédera à l’examen de l’état de préparation des opérations pour s’assurer que toutes les équipes sont prêtes pour le lancement.

Une fois encapsulé dans un boîtier de protection, le vaisseau spatial sera attaché à une fusée Falcon Heavy et transporté vers le site de lancement du complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center à Cape Canaveral, en Floride. Le lancement est actuellement prévu pour 15h00 le 1er août 2022 (heure de Brasilia).

Le vaisseau spatial Psyche arrive au Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour être assemblé. Image : NASA/JPL

Psyche est une mission inédite qui orbitera autour d’un astéroïde appelé 16 Psyche (16 Psyche, en anglais), l’un des premiers connus. Il a été découvert par l’astronome italien Annibale de Gasparis en 1852. Nommé d’après la déesse de l’âme dans la mythologie grecque, c’est le plus gros astéroïde de type M jamais découvert.

Le voyage de l’engin spatial à sa cible prendra trois ans et demi. Une fois sa mise en service terminée, le vaisseau spatial mesurera 24,76 mètres de long et 7,34 mètres de large, soit à peu près la même taille qu’un court de tennis. Il sera alimenté par deux panneaux solaires et utilisera divers instruments, notamment des caméras et des spectromètres, pour déterminer la topographie, la structure interne et le champ gravitationnel de 16 Psyche, ainsi que son âge.

Il testera également un système de communication laser expérimental appelé DSOC (Deep Space Optical Communications) pour communiquer avec la Terre. Il utilise des photons (lumière) pour communiquer au lieu des ondes radio normales et promet des performances 10 à 100 fois supérieures à celles des systèmes radio actuels, sans augmentation significative de la masse, du volume ou de la consommation électrique de l’équipement.

Psyche est une mission sœur de Lucy, une mission lancée en novembre qui étudiera plusieurs astéroïdes troyens de Jupiter. Malgré un problème avec l’un de ses panneaux solaires, le vaisseau spatial se dirige actuellement comme prévu vers sa cible, pour une mission qui devrait durer 12 ans.

Les astéroïdes qui seront explorés par Lucy sont appelés par la NASA « fossiles » de la formation des planètes, et ils peuvent nous donner des indices sur les origines du système solaire. La raison en est qu’ils auraient été capturés dans leurs orbites actuelles au début de la formation du système solaire.

Connaître 16 Psyché

En tant qu’astéroïde de type M, 16 Psyche est principalement composé de métal, bien que des données plus récentes suggèrent qu’il pourrait être composé d’un mélange de roche et de métal. Il est actuellement sur une orbite à 3 UA (unités astronomiques) du Soleil, 1 UA étant la distance entre nous et notre étoile. Un jour y dure quatre heures et 12 minutes, et une année dure 5 années terrestres.

Nous n’avons pas d’images directes de 16 Psyche mais, sur la base des mesures actuelles, la NASA pense que c’est à quoi cela ressemble. Image : NASA

C’est un astéroïde relativement gros, de forme irrégulière et dont la taille est estimée à 279 km sur 232 km sur 189 km. Leur étude permettra aux scientifiques d’examiner comment notre système solaire s’est formé.

Ils théorisent que 16 Psyche est le noyau exposé d’un planétésimal, les éléments constitutifs des planètes terrestres. Si cela se confirme, ce sera la première fois que nous pourrons voir le noyau d’une planète sans aucune obstruction.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !