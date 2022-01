La comète Leonard donne un dernier spectacle avant de partir

Découverte il y a tout juste un an, la comète Leonard, anciennement connue sous le nom de comète C/2021 A1, a effectué son passage le plus proche de la Terre le 12 décembre, marquant le point culminant d’un mois rempli d’opportunités d’observation. A partir de cette date, s’éloignant progressivement de nous, il devrait devenir de moins en moins brillant, jusqu’à ce qu’il nous devienne invisible.

Mais alors que la comète poursuivait son voyage à travers le système solaire interne, quelque chose a changé : sa queue a pris l’apparence d’une serpentine, alors même que le noyau de la comète devenait plus brillant.

« D’une manière ou d’une autre, il est revenu à la vie et a déclenché des augmentations soudaines de luminosité, qui ont inversé la tendance à la décoloration », a déclaré Quanzhi Ye, un astronome de l’Université du Maryland spécialisé dans les comètes, dans une déclaration au site Web. Espace.com.

La comète Leonard au-dessus de la Namibie. Crédit : Lukas Demetz / Michael Jäger

Le nouveau spectacle est le résultat du vent solaire, un flux de particules de plasma chargées émises par le Soleil qui traverse constamment le système solaire. Les comètes ont deux queues, l’une faite de poussière et l’autre d’ions. Et parce que les ions sont des particules chargées, la queue ionique d’une comète est particulièrement susceptible d’être façonnée par le vent solaire, ainsi que par le champ magnétique situé dans l’espace interplanétaire.

« Ce que nous voyons ici, ce sont toutes sortes d’effets visuels causés par l’influence du vent solaire », a déclaré Ye. « La plupart des effets fascinants que nous voyons sur les photos proviennent de la queue ionique. »

Par coïncidence, les astronomes observaient déjà la queue ionique de la comète Leonard. En décembre, un épisode étrange avec un changement soudain de luminosité a amené les scientifiques à se demander si la comète n’était pas en train de se désintégrer, un événement dont le début serait marqué par la disparition de la queue ionique. Mais cela ne s’est pas produit.

Il y a une semaine la comète a atteint son périhélie, c’est-à-dire l’approche la plus proche du Soleil. C’est un moment critique, puisqu’à cette distance elle devra survivre à l’intense attraction gravitationnelle de notre étoile, ainsi qu’aux vents solaires. Comme pour beaucoup d’autres comètes lors de cette rotation rapprochée du Soleil, il y a un grand risque que Leonard soit brisé.

Et même si cela n’arrive pas et qu’il survit à l’approche du Soleil, « sa trajectoire le jettera dans l’espace interstellaire, et il ne reviendra jamais », a révélé l’agence spatiale américaine (NASA) dans un communiqué, à travers lequel met en évidence que la comète a fait un voyage de 40 000 ans vers notre étoile depuis le système solaire externe.

Image d’ouverture : la comète Leonard enregistrée à Maringá, PR. Crédit : Bruno Bonicontro

