Le biorevêtement promet de garder les fruits et légumes frais plus longtemps

Bien que les emballages en plastique dans les supermarchés protègent les fruits et légumes de l’exposition, ils créent des quantités importantes de déchets. En pensant à une solution au problème, des scientifiques en Suisse ont créé une couverture protectrice pour les légumes à base de matières premières renouvelables.

Bananes de 10 jours : celle du bas est protégée par un enrobage cellulosique écologique. Image : Manifesto Films, Lidl Suisse

D’après le site Physique, le projet est un partenariat entre des chercheurs de l’EMPA (l’acronyme allemand de Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux) et le détaillant suisse Lidl, basé sur des décennies d’expérience dans la recherche sur les produits à base de pâte.

Dans le laboratoire Cellulose & Wood Materials de l’EMPA, les chercheurs ont passé plus d’un an à développer un revêtement de cellulose protecteur spécial qui peut être appliqué sur les fruits et légumes. Le résultat : les légumes enrobés restent frais beaucoup plus longtemps.

La durée de conservation des fruits et légumes est prolongée

Lors de tests, la durée de conservation des bananes, par exemple, a été prolongée de plus d’une semaine, ce qui réduit considérablement le gaspillage alimentaire. « Le grand objectif est que ces bio-revêtements puissent remplacer de nombreux emballages à base de pétrole à l’avenir », a déclaré Gustav Nyström, scientifique en chef à l’EMPA.

Selon Nyström, l’idée est de transformer le marc en cellulose fibrillée. Le marc est le résidu solide qui reste après avoir extrait le jus de fruits, de légumes ou de plantes.