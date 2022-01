Regardez des jets solaires s’échapper en vidéo du vaisseau spatial Parker de la NASA

Une nouvelle vidéo publiée par l’Agence spatiale américaine (NASA) montre des « courants coronaux » – des jets de masses solaires s’échappant de notre étoile – dans des matériaux capturés par le vaisseau spatial Parker. Normalement, ce type de phénomène est observé lors des éclipses solaires, mais grâce à la protection spéciale de l’engin spatial, nous pouvons constater de visu son apparition de manière plus directe.

Le vaisseau spatial Parker est sur une trajectoire circulaire proche du Soleil, et à chaque révolution, il se rapproche de plus en plus de l’étoile. En avril 2021, elle a finalement atteint la couronne et, avec cela, elle a pu capturer des informations et des phénomènes qui n’avaient jamais été observés d’aussi près.

« Ces structures peuvent être vues comme des jets lumineux se déplaçant de haut en bas dans cette vidéo compilée par l’instrument WISPR [Wide-field Imager for Parker Solar Probe] de la sonde », indique un communiqué publié par le laboratoire de physique appliquée de l’Université John-Hopkins. WISPR a été conçu pour étudier la densité des particules hautement chargées – telles que les électrons – ainsi que la structure coronale.

La mission principale de la sonde Parker est d’identifier l’origine des soi-disant « vents solaires », des tempêtes constituées de particules énergétiques éjectées par le Soleil et qui traversent le système solaire, atteignant souvent la Terre. Lorsqu’ils arrivent ici, plusieurs effets peuvent être observés : les lumières aurorales, des problèmes d’équipements électroniques et un risque élevé de radiation pour les satellites et les astronautes, par exemple.

C’est en avril que la sonde a atteint son point le plus proche du Soleil – la soi-disant « photosphère » – où elle a observé pour la première fois les jets solaires que vous avez vus dans la vidéo ci-dessus. Selon les opérateurs de la sonde Parker – la NASA, en l’occurrence -, « croiser ces jets, c’était comme voler dans l’œil d’un ouragan ».

Selon l’agence, un nouveau billet est prévu pour la fin de ce mois de janvier.

