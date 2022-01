2 700 ans montre que l’élite de Jérusalem avait des maladies intestinales

Des scientifiques de l’Université de Tel Aviv, en partenariat avec l’Autorité des antiquités d’Israël, ont découvert des toilettes vieilles de 2 700 ans dans une maison noble où, selon une nouvelle étude, ses habitants souffraient de maladies intestinales infectieuses.

Selon la découverte, en plus des « proto toilettes », quatre restes d’œufs de parasites intestinaux ont été trouvés – heureusement, tous fossilisés : nématodes (où pénètrent les vers ronds), cestodes (classification des solitaires), Trichuris Trichiura et un nelminthe connu sous le nom de ‘oxyure‘. Tous apportent des problèmes intestinaux, tels que la trichourie et la téniase, pour ne citer que deux exemples.

Des toilettes vieilles de près de 3 000 ans ont été trouvées dans une maison noble de l’antiquité en Israël, où, au même endroit, des œufs de vers causant des maladies intestinales ont été trouvés (Image : Israel Antiquities Authority/Publishing)

L’équipe dirigée par le Dr Dafna Langgut, directrice du Laboratoire d’archéobotanique et d’environnements anciens de l’Université de Tel Aviv, a collecté des échantillons de sol dans la zone où les toilettes ont été trouvées, et a ainsi identifié les causes des maladies intestinales.

En effet, juste en dessous des toilettes, se trouvait la latrine où les déchets humains étaient déposés. Ensuite, les échantillons de sol ont été analysés en laboratoire, où les œufs des vers parasites ont été dûment extraits et identifiés.

« Cette découverte donne un aperçu de l’une des périodes les plus anciennes d’Israël à ce jour », a déclaré le Dr Langgut. « Ces œufs sont durables et, dans les conditions spéciales offertes par les latrines, ils ont survécu pendant 2 700 ans. Les parasites intestinaux provoquent des symptômes tels que des douleurs abdominales, des nausées, de la diarrhée et des démangeaisons anales. Certains d’entre eux sont particulièrement dangereux pour les enfants et peuvent entraîner la malnutrition, des retards de développement, des dommages au système nerveux et, dans des cas plus extrêmes, la mort ».

Le spécialiste spécule sur deux causes possibles à la présence de tels parasites dans la région : la première est le mauvais état sanitaire qui a conduit à la contamination des aliments et de l’eau de la région par des matières fécales. Le second est un manque général de connaissances de base en matière de santé et d’hygiène, comme se laver les mains après être allé aux toilettes ou avant de manger.

Elle anticipe également la possibilité que des excréments aient été collectés et utilisés comme engrais dans l’agriculture locale, ou que certains aliments – comme la viande de certains animaux – aient été mal préparés : une recommandation médicale qui subsiste aujourd’hui est celle de ce porc, par exemple, doit être cuit plus longtemps, précisément pour tuer tous les parasites qui pourraient habiter le tissu de la nourriture.

Langgut anticipe qu’en raison de l’absence de connaissances médicales modernes dont nous disposons aujourd’hui, il est très probable qu’une personne infectée par un parasite intestinal ait été forcée de vivre avec la maladie à vie. Ainsi, il est prudent de supposer que les maladies ont eu un effet durable et à long terme, infectant peut-être toute une population – des pauvres aux nobles.

Les œufs fossilisés de vers intestinaux extraits d’un site archéologique à Jérusalem montrent que la population de la ville, il y a 3 000 ans, était aux prises avec une longue crise de maladie (Image : Israel Antiquities Authority/Publishing)

Selon Ya’akov Billig, directeur des fouilles au nom de l’Autorité des antiquités d’Israël, le site archéologique recherché remonte au 7ème siècle avant JC, pratiquement à la fin de ce qu’on appelle « l’âge du fer ». Le spécialiste dit que la maison appartenait certainement à quelqu’un de la noblesse, puisque, au même endroit, des œuvres en pierre très ornementées ont été trouvées. Attaché au côté du manoir se trouvait un très grand jardin, avec une vue directe sur la Cité de David et le Noble Sanctuaire – deux points de grand prestige parmi les adeptes des religions chrétiennes.

La toilette elle-même a une forme rectangulaire pleine, faite de calcaire et dotée d’un trou au centre, où ses utilisateurs faisaient leurs besoins. Langgut dit que la découverte lui a fourni une occasion parfaite d’appliquer un domaine qu’elle a développé – appelé « archéoparasitologie » – et qui permet aux chercheurs d’étudier d’anciens échantillons de parasites pour rechercher l’évolution des maladies infectieuses, ainsi que d’établir des panoramas des conditions sanitaires. et les problèmes d’hygiène d’époques révolues.

Les experts disent qu’il n’était pas surprenant de trouver des toilettes – avec ou sans vers intestinaux – dans la résidence. Selon eux, la présence de toilettes était un symbole de statut et d’appartenance à une partie élitiste de la population. Les citoyens ordinaires, les plus pauvres, devaient se contenter d’improviser des latrines sans pot, dans certains cas littéralement creuser un trou et se soulager – ou bien aller aux toilettes publiques.

L’étude a été publiée dans son intégralité dans Journal international de paléopathologie, mais il devrait recevoir d’autres révisions : le Dr Langgut analyse toujours les échantillons collectés, à la recherche d’informations sur le régime alimentaire de la population à l’époque.

