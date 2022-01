Filtre d’envie : des scientifiques de la NASA prennent un selfie à l’aide des miroirs du télescope James Webb

Alors que de nombreuses personnes luttent pour trouver les meilleurs angles, le filtre parfait et l’effet le plus étonnant pour publier cette photo capable de conquérir des centaines, des milliers voire des millions de aime, l’équipe responsable du télescope spatial James Webb a pris un selfie en utilisant le reflet de l’imposant miroir principal de l’observatoire – sans aucun doute, une « ressource exclusive ».

Et le record sans prétention a été réalisé bien avant le lancement tant attendu de l’équipement, qui a eu lieu le samedi de Noël 2021 : la photo a été prise en 2017, mais est devenue virale sur l’application Reddit ces dernières semaines, précisément à cause du lancement.

Le selfie le plus cool. Des scientifiques de la NASA publient une photo avec le télescope James Webb (via Reddit). J’anticipe avec enthousiasme ce que cela révélera sur l’univers. pic.twitter.com/bycAJ0ndWg – Jérémy Jojola (@jeremyjojola) 2 janvier 2022

Composé de 18 plaques hexagonales de béryllium recouvertes d’une fine couche d’or, le miroir principal du télescope James Webb mesure 6,4 m, et servait en quelque sorte de cadre pour encadrer les 25 membres de l’équipe qui ont posé pour la photo.

Comme le souligne le site Web Futurism, ils représentent les milliers de scientifiques qui ont rendu le lancement possible – et qui sont, d’une certaine manière, honorés dans l’image.

Le télescope spatial James Webb accomplit la planification de la NASA

Après de nombreux retards, le télescope spatial a finalement été lancé le 25 décembre 2021, au sommet d’une fusée Arianespace Ariane 5 depuis le Centre spatial guyanais près de Kourou, en Guyane française.

Heureusement, tout se déroule toujours comme prévu – ce qui est important, compte tenu des centaines de manœuvres que le télescope doit accomplir pour se déployer pleinement avant qu’il ne devienne opérationnel sur une orbite lointaine autour du Soleil. Amy Lo, ingénieur en chef de l’entrepreneur principal du télescope, Northrop Grumman, lors d’une conférence de presse lundi.

Ce mardi (4), la NASA a annoncé avoir achevé l’assemblage (ou « déploiement ») du bouclier qui protège les délicats instruments du télescope spatial James Webb de la lumière et de la chaleur du Soleil. Le processus a commencé il y a une semaine, et il est considéré comme l’un des points les plus critiques de la mission.

