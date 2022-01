James Webb : la NASA achève l’assemblage du bouclier solaire du télescope

L’agence spatiale américaine (NASA) a annoncé ce mardi après-midi (4) avoir achevé l’assemblage (ou « mise en place ») du bouclier qui protège les délicats instruments du télescope spatial James Webb de la lumière et de la chaleur du Soleil. commencé il y a une semaine, et est considéré comme l’un des points les plus critiques de la mission.

Le bouclier est composé de cinq couches métallisées de Kapton, chacune de la largeur d’un cheveu, empilées les unes aux autres. Il y a une petite distance entre eux pour permettre à la chaleur reçue d’être rayonnée dans l’espace. Donc chacun est plus cool que l’autre.

Alors que la première couche, qui sera pointée directement vers le soleil, peut atteindre une température de plus de 100°C, la température derrière la cinquième couche, où se trouvent les instruments, est de -237°C.

Le bouclier solaire du télescope spatial James Webb a la forme d’un cerf-volant. Image : NASA

« C’est la première fois que quelqu’un essaie de placer un télescope aussi grand dans l’espace », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé du Scientific Mission Directory de la NASA au siège de l’agence à Washington. « Webb a nécessité non seulement un assemblage minutieux, mais également des déploiements minutieux. Le succès de son déploiement le plus difficile – la protection solaire – est un témoignage incroyable de l’ingéniosité humaine et des compétences en ingénierie qui permettront à Webb d’atteindre ses objectifs scientifiques.

L’observatoire spatial le plus grand et le plus complexe au monde a encore cinq mois et demi de tests et de configuration à venir, y compris le déploiement du miroir secondaire et le déploiement des «ailes» du miroir primaire, l’alignement des optiques du télescope et l’étalonnage des instruments scientifiques. Ce n’est qu’après cela que Webb livrera ses premières images.

La technologie révolutionnaire du télescope explorera chaque phase de l’histoire cosmique – de l’intérieur de notre système solaire aux galaxies observables les plus éloignées au début de l’univers, et tout le reste. Webb révélera des découvertes nouvelles et inattendues et aidera l’humanité à comprendre les origines de l’univers et notre place dans celui-ci.

