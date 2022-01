TESS trouve un mystérieux objet poussiéreux en orbite autour d’une étoile

Lancé en 2018 dans le but d’identifier les petites planètes autour des étoiles voisines les plus proches du Soleil, le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a jusqu’à présent découvert 172 exoplanètes confirmées et compilé une liste de 4 703 candidats.

Sa caméra sensible comprend un immense champ de vision, plus du double de la superficie de la constellation d’Orion, pouvant capturer une multitude d’images. Avec ces images, TESS a assemblé un TESS Input Catalog (TIC), un catalogue qui contient plus d’un milliard d’objets.