Meteor secoue le sol américain avec une énergie équivalente à 30 tonnes d’explosifs militaires

Un météore qui a provoqué un tremblement de terre le jour du Nouvel An à Pittsburgh, la deuxième ville la plus peuplée de l’État américain de Pennsylvanie, a éclaté dans l’atmosphère avec une explosion d’énergie équivalente à environ 30 tonnes de TNT (ou trinitrotoluène, un composé solide et jaune largement utilisé comme explosif militaire et dans les démolitions).

Selon ce que la NASA a publié dimanche sur la page Facebook Meteor Watch (2), une « estimation raisonnable » de la vitesse du météore à environ 72 400 km/h permettrait d’estimer sa taille à environ un mètre de diamètre avec une masse proche à une demi-tonne (454 kg).

« Nous sommes au courant de nombreux rapports de citoyens et des médias faisant état d’un bang sonique entendu dans l’ouest de la Pennsylvanie quelques minutes avant 11h30 le 1er janvier », indique la publication, accompagnée d’une image satellite.