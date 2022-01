A 109 mille km/h, la Terre atteint ce mardi son point le plus proche du Soleil (4)

Ce mardi (04), à 03h55 (heure de Brasilia), la Terre passe par le périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, heure à laquelle notre planète n’est « qu’à » 147 105 047 km du Soleil, atteignant également son vitesse orbitale la plus élevée, environ 109 100 km/h.

Schéma de l’orbite de la Terre, de son aphélie et de son périhélie – Source : Prof. Paulo Leme

Au périhélie, notre planète est environ 5 millions de km plus près du Soleil et 3 600 km/h plus rapide qu’à l’aphélie, le point où la Terre est la plus éloignée de notre étoile mère. Ces distances et vitesses varient légèrement d’une année à l’autre, grâce aux perturbations gravitationnelles de la Lune et d’autres planètes.

Comme nous sommes plus proches du Soleil, au périhélie, Astro Rei semble légèrement plus grand, environ 3,3%, par rapport au jour où la Terre est plus éloignée. Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir cette différence dans les deux photos du Soleil prises par Romualdo Caldas et Ernande Júnior de Maceió, Alagoas. La photo de gauche a été prise le 2 janvier 2021, lorsque la Terre a passé son périhélie cette année-là. Celle de droite a été prise le 5 juillet 2021, lorsque notre planète a traversé l’aphélie.