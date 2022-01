Le scientifique en chef de la NASA prend sa retraite et renforce ses plans pour terraformer Mars

À l’approche de la nouvelle année, le physicien Jim Green, qui avait travaillé à la NASA pendant plus de quatre décennies, dont 12 ans en tant que directeur de la division des sciences planétaires et les trois derniers en tant que scientifique en chef, a dit au revoir à l’agence à sa retraite. Mais pas tout à fait – il a toujours Mars dans ses plans.

Jim Green a travaillé pendant 40 ans à la NASA et, à sa retraite, révèle qu’il n’a pas abandonné l’idée de terraformer Mars. Image : NASA/Bill Ingalls

Selon un communiqué publié par la NASA, il a également l’intention de continuer à collaborer avec l’agence spatiale, « travaillant dans le domaine scientifique et apportant une aide sérieuse chaque fois qu’il le peut ».

Selon le New York Times, Green a dévoilé un plan de géo-ingénierie pour faire de Mars une planète habitable pour les humains. Publié en novembre, le plan de Green repose sur le réchauffement et l’épaississement de l’atmosphère de Mars en utilisant un bouclier magnétique géant entre la planète et le Soleil, ce qui amènerait les niveaux de température et de pression au-dessus du point où les humains pourraient marcher sur la surface sans combinaison spatiale, sans leur sang bouillant à l’intérieur de leur corps.

« C’est faisable », a déclaré Green au journal. « Arrêtez de peler et la pression augmentera. Mars commencera à se terraformer. C’est ce que nous voulons : que la planète y participe de toutes les manières possibles. Quand la pression monte, la température monte », a-t-il expliqué.

La terraformation de Mars se heurte à la résistance de la communauté scientifique et planétaire

Green dit que son plan pourrait permettre aux humains de commencer à cultiver des plantes sur la planète rouge, se dirigeant vers la possibilité d’une vie à long terme loin de la Terre. Il s’est concentré sur la recherche de vie sur d’autres planètes pendant des années et a créé le « Life Detection Trust », ou échelle CoLD.

L’un de ses obstacles, cependant, sera la communauté scientifique planétaire, qui, selon lui, ne sera probablement pas réceptive à ses idées sur le bricolage avec une planète entière.

En 2018, l’astronome et co-fondatrice du groupe de défense JustSpace Alliance, Lucianne Walkowicz, a fait valoir que nous allions probablement transformer la surface de Mars en un cauchemar écologique, étant donné notre bilan d’accélération du changement climatique et de destruction des catastrophes minières sur Terre.

De plus, Walkowicz n’était pas convaincu que la terraformation serait physiquement possible. « Malgré la domination de la terraformation sur l’imagination populaire, elle reste solidement dans le domaine de la fiction », écrivait Walkowicz à l’époque. « Mars ne semble pas avoir les réserves nécessaires de dioxyde de carbone pour pomper son atmosphère et la chauffer en premier lieu. »

