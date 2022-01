James Webb : La NASA achève de tendre trois des cinq couches de pare-soleil

L’agence spatiale américaine (NASA) a annoncé ce lundi (3) avoir achevé avec succès la mise en tension de trois des cinq couches qui composent le bouclier solaire du télescope spatial James Webb (JWST).

La procédure, qui a été réalisée en séquence, a commencé par la première couche à 12h00 et s’est terminée à 20h59 (GMT). La mise en tension de la première couche a été la plus longue, soit 5h et 48 minutes. Les couches suivantes ont été étirées beaucoup plus rapidement, prenant environ 70 minutes chacune.

« La phase de tension des membranes du pare-soleil est particulièrement difficile car il existe des interactions complexes entre les structures, les mécanismes de tension, les câbles et les membranes », a déclaré James Cooper, responsable du bouclier solaire pour Webb de la NASA, basé au Goddard Space Flight Center.

Séquence de mise en service du télescope spatial James Webb. Image : NASA

« C’était la partie la plus difficile des essais au sol, donc c’est fantastique de voir que tout se passe si bien aujourd’hui. Les équipes de Northrop et de la NASA font un excellent travail et nous sommes impatients de tendre les couches restantes », a-t-il déclaré. Northrop Grumann est la société américaine qui a construit le télescope, dans le cadre d’un contrat avec la NASA.

Une fois complètement déployé, le bouclier solaire protégera les instruments délicats du télescope du rayonnement solaire. Il atteindra une température maximale de 109°C, tout en gardant les instruments derrière lui au frais à un minimum d’environ -237°C.

Correction de problèmes mineurs dans James Webb

Avant de commencer à tendre les membranes, l’équipe de la NASA a pris un jour de congé dimanche (2) pour analyser le système d’alimentation du JWST, et les contrôleurs de vol ont réinitialisé le panneau solaire afin qu’ils puissent obtenir plus d’énergie électrique. Mais selon Amy Lo, ingénieur en chef chez Northrop Grumman, il n’y a jamais eu de danger et le télescope reçoit une alimentation constante.

De plus, les ingénieurs ont légèrement modifié l’orientation du télescope pour limiter l’exposition au soleil de six moteurs en surchauffe.La tension du pare-soleil a pu être déclenchée après qu’ils se soient suffisamment refroidis. Le processus peut être interrompu si de nouveaux problèmes surviennent.

On s’attend à ce que le JWST soit prêt à commencer ses observations scientifiques en juin, six mois après son lancement.

