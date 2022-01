Rappelez-vous les 10 structures les plus étranges découvertes dans l’espace en 2021

Même après avoir traversé une année mouvementée – après tout, trois situations extrêmes n’ont été rencontrées qu’en 2021, une en mars, une autre en juin et l’autre en octobre – le télescope Hubble, au sommet de ses 31 ans d’activité, a continué à envoyer des images incroyables de l’espace pour l’analyse de votre équipe sur le terrain.

Et parmi ces images, certaines se démarquent pour être parmi les découvertes les plus étranges faites par l’observatoire. Vous trouverez ci-dessous les dix structures spatiales les plus énigmatiques et insolites révélées au cours de l’année qui vient de s’achever.

1) Un « Pac-man » dans l’univers

Bien que cela semble beaucoup, l’image ci-dessous ne montre pas le personnage emblématique du jeu vidéo « Pac-Man », dévorant des fantômes à travers l’univers. En fait, il s’agit de l’objet N 63A, une supernova située dans le Grand Nuage de Magellan, à environ 163 000 années-lumière de la Terre et imagée par Hubble.

Cette région immédiatement voisine de la Voie lactée abrite plusieurs nuages ​​stellaires – ou « nébuleuses » – et est considérée par la NASA comme l’une des principales galaxies de formation de l’Univers, ce qui permet d’étudier comment la vie a commencé.