Une tombe de la dynastie Wei découverte dans le nord de la Chine

Une tombe ancienne, construite à l’époque de la dynastie Wei (386-534), a été découverte dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Selon les archéologues locaux, les inscriptions sur la découverte indiquent que son propriétaire était une personne nommée « Lyu Xu » et que la tombe elle-même a été érigée en 456.

Malheureusement, une grande partie a été perdue, étant donné que le site de découverte fait face à des problèmes d’infiltration d’eau. Cela, et l’action des pilleurs de tombes ont causé le retrait de certains de leurs artefacts. Pourtant, le directeur de l’Institut d’archéologie de Datong, Zhang Zhizhong, a déclaré que la découverte offrait de nouveaux matériaux pour étudier la culture ancienne de la Chine et son interaction avec l’Occident.

Lire aussi

Une tombe chinoise est un vestige de la période turbulente du pays, de l’époque où deux gouvernements étaient en conflit constant (Images : Datong Institute of Archaeology/Disclosure)

Selon les informations publiées par l’agence de communication d’État chinoise, Xinhua, l’extérieur du cercueil mesure 1,8 mètre (m) de haut sur 3,3 mètres de long, mais les ornements en relief sur le couvercle l’augmentent à 1,9 mètre de haut en bas. Sur la face extérieure au pied du cercueil, une image de deux hommes portant des vêtements exotiques et portant des tridents est gravée. Dans d’autres images, certains démons semblent taillés dans la pierre.

La dynastie Wei, parfois appelée « Wei du Nord » ou «Tuoba Wei« , a gouverné la Chine pendant la période marquée par la domination divisée du pays – un souverain au nord et un autre au sud. La période a suivi la soi-disant « époque des six dynasties » et a été marquée comme une période très mouvementée dans le pays à tous égards.

À ce stade, la dynastie Wei était connue pour avoir unifié le nord de la Chine sous un commandement unique. Au cours de cette même période, le bouddhisme a commencé à être introduit dans la vie des citoyens, et il perdure jusqu’à aujourd’hui. Cependant, malgré toutes leurs réalisations, les historiens des dynasties du sud ont toujours qualifié les Wei du nord de « barbares en armure », indignes de la vraie culture chinoise.

Pendant leur règne, les Wei ont mené des guerres avec au moins trois dynasties dans le sud – Liu Song, Southern Qi et Liang – avec des performances mitigées.

À l’intérieur, la dynastie Wei avait des coutumes légèrement différentes de la tradition : les impératrices n’étaient pas choisies par degré de noblesse ou par lien de sang, mais à travers une cérémonie où tous les candidats devaient forger des statues en or – la plus belle création était comprise comme favorisant les dieux et , par conséquent, son auteur serait élevé à la position de régence.

Quant à la royauté et aux empereurs couronnés, ils n’étaient pas autorisés à avoir de mère : les épouses des régents étaient obligées de se suicider, ce qui signifiait que de nombreux soignants et concubines recevaient des titres honorifiques afin que les hommes régents aient des compagnes.

Sur le plan militaire, les Wei avaient de sérieux problèmes de corruption, car les soldats de l’État ne recevaient pas de salaires. Cependant, une règle leur permettait de « demander » des biens aux citoyens sans entrave. Ce qui aurait dû être une règle pour le maintien de l’armée s’est cependant transformé en une grave avalanche de vols et de « demandes » sans raison.

Entre 400 et 450, cependant, ces coutumes ont été abandonnées en raison de traditions plus réfléchies, grâce à l’expansion de la dynastie des Wei du Nord, et la taille de l’empire étant trop grande pour être gérée sans conseillers avec des visions du monde différentes.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !