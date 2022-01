La NASA publie une vidéo avec 9 moments mémorables des astronautes sur l’ISS en 2021

Parmi leurs missions, des astronautes de l’agence spatiale américaine participent à « liens descendants” éducatif, répondant aux questions des étudiants sur des sujets scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques (STEM).

« Pour la première fois, je vais essayer un triple, alors c’est parti », a déclaré Mark Vande Hei, avant d’effectuer trois back flips. Actuellement membre de l’équipage de l’Expédition 66, Vande Hei devrait passer près d’une année complète – 353 jours – dans le laboratoire orbital.

Mark Vande Hei effectuant un triple saut périlleux sur l’ISS. Image: NASA STEM

8) Combat spatial

Puis, à la demande d’une petite fille nommée Rachel, qui semble avoir entre quatre et cinq ans, Shannon Walker de la NASA et Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) ont organisé une démonstration de combat. Pour savoir qui a gagné, il suffit de regarder la vidéo, plus précisément à 50 secondes.

7) Cadeau pour un enfant dans l’espace

Un autre moment qui a été mis en évidence parmi les liaisons descendantes établies entre l’équipage de l’ISS et les étudiants a été lorsque Vande Hei a répondu ce qu’il offrirait en cadeau à un enfant qui allait grandir dans l’espace.

Il a répondu qu’il donnerait une canne pour que l’enfant puisse se tenir debout et se déplacer mieux dans le laboratoire orbital.

6) D’un jardinier à l’autre

En sixième place, Victor Glover, également de la NASA, qui a répondu à ce qu’il imagine pour l’avenir du jardinage sur la Lune ou sur Mars. « Je pense qu’il est très important que nous sachions comment entretenir un ou plusieurs jardins sur la Lune ou sur Mars. Je pense que la NASA est très intéressée à s’assurer que nous pouvons le faire le moment venu. »

5) Les astronautes comparent l’odeur de l’espace à… un hamburger !

En cinquième vient la réponse de Shane Kimbrough et Megan McArthur à une petite fille qui a demandé à quoi ressemblait l’espace. « Je ne peux pas le dire, mais c’est métallique », dit Kimbrough, ajoutant : « Ou, comme l’a dit Megan, ça sent le hamburger. Ou, peut-être que nous avons très faim.

4) Démonstration du repas de l’espace

Kimbrough et McArthur figurent également au quatrième rang, avec l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet. Interrogés par un adolescent sur le type de viande que l’on mange dans l’espace, ils ont fait une petite démonstration.

« C’est un exemple de viande déshydratée », a déclaré McArthur, tenant un paquet. « Ça a vraiment le goût du hamburger, mais comme c’est déshydraté, il faut rajouter un peu d’eau avant de manger. »

Puis, tenant un autre paquet, elle explique : « C’est un bifteck il est irradié pour être stable, donc ce n’est pas aussi bon que les steaks que vous pouvez faire à la maison. Mais, nous l’aimons aussi ».

3) Comment sont les poils dans l’espace ?

Au numéro 3, l’équipage d’Expedition 64 Shanon Walker et Kate Rubins partagent des conseils de soins capillaires. « Vos cheveux seraient très amusants ici à coup sûr », a déclaré Walker. La scène peut être vue dans 3min02s de la vidéo.

2) Il pleut des diamants sur Jupiter ?

Deuxièmement, vient la réponse de Vande Hei, aux côtés de Pesquet, sur le climat sur Jupiter. Interrogé par un garçon apparemment âgé de 12 ans s’il est vrai qu’il pleut des diamants de la géante gazeuse, il a expliqué ce qui se passe réellement. « Quand un éclair frappe Jupiter, le méthane se transforme en carbone, et ces morceaux de carbone qui tombent à la surface se transforment d’abord en graphite puis en diamants jusqu’à 1 cm de diamètre », a-t-il révélé.

1) L’espace est amusant !

Pour la première place, la NASA a sélectionné la réponse à une question posée par un jeune étudiant malentendant, qui a communiqué avec les astronautes en utilisant la langue des signes américaine (ASL). « Est-ce amusant dans l’espace ? » a demandé la petite fille.

La réponse, bien sûr, était également accompagnée d’une traduction simultanée en ASL. Aux côtés de Shane Kimbrough, Thomas Pesquet révèle que, oui, c’est très amusant. « On peut flotter, se tenir la tête en bas, certains membres font des blagues pendant qu’on parle, on voit beaucoup de balles voler autour de nous [surgem bolas esportivas flutuando na tela], il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Et nous travaillons beaucoup aussi, mais nous aimons parfois nous amuser.

