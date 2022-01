Non pas qu’il y ait un compte à rebours officiel à ce sujet, mais plusieurs chaînes en ligne notent l’achèvement de plusieurs lancements spatiaux au fur et à mesure qu’ils se produisent. Sur la base de ces informations, il a été conclu qu’en 2021, nous avons lancé plus de fusées que toute autre année de l’histoire, dépassant 1967 – désormais la deuxième place.

Selon Rapport de lancement spatial, en 2021, nous avons effectué 144 lancements, dont 133 réussis. Par « lancements », le sens général du mot est valable : une fusée quitte la Terre, soit pour livrer un satellite internet en orbite basse, soit pour envoyer un télescope spatial au Second Point de La Grange.

