La vidéo montre une mosaïque d’images de Mars prises par le rover Perseverance

Le mois prochain, plus précisément le 18, le rover Persévérance terminera un an sur le sol martien. Un nouveau lot d’images détaillées capturées par l’équipement montre pourquoi l’équipe de la mission est si enthousiaste à l’idée de continuer à explorer Mars et à découvrir les particularités de la planète rouge.

En février, le rover Persévérance fête son premier anniversaire sur Mars. Image : NASA/Divulgation

Après avoir atterri à l’intérieur du cratère Jezero, un espace de 45 kilomètres de large sur la surface martienne, Persévérance a commencé une mission qui se concentre sur la recherche de signes de vie ancienne sur Mars et la collecte d’échantillons pour le futur retour sur Terre. Selon les membres de l’équipe, Jezero est un endroit idéal pour effectuer ce travail, car le cratère aurait hébergé un grand lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années.

La nouvelle gamme d’images – une mosaïque composée de photos prises le 28 novembre de l’année dernière par le système de caméra Mastcam-Z du rover – montre où la rivière coulait, creusant une grande encoche dans la paroi du cratère. Sont également visibles des vestiges solidifiés de l’ancien delta et une intrigante tache blanchâtre du fond du cratère que l’équipe de la mission a appelée « la bande de bacon ».

« Nous pensons qu’il s’agit d’une couche de boue déposée au fond du lac, maintenant transformée en roche », a déclaré le scientifique du projet Perseverance Ken Farley dans la vidéo du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA publiée sur YouTube.

« Cette couche de boue est importante car c’est peut-être le meilleur endroit pour rechercher des preuves de la vie martienne qui aurait pu vivre sur le lac Jezero », a ajouté Farley, basé au California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena.

Le JPL publie des données sur la mission Persévérance sur Mars

Il est également possible de voir dans la mosaïque à quel point le paysage de Jezero est accidenté et diversifié, contenant des dunes de sable de près d’un mètre de haut, des roches sombres qui semblent être des vestiges volcaniques et des deltas dans des couches rougeâtres.

Selon l’équipe de rover, les dunes sont un obstacle qu’ils n’ont pas l’intention d’affronter. « Nous aimerions nous déplacer rapidement vers le delta, mais malheureusement, la persévérance doit aller loin pour éviter ces dunes de sable », a déclaré Farley.

Selon le site Web Space, JPL a révélé que le rover de la taille d’une voiture avait parcouru plus de 2,9 km sur le fond du cratère Jezero jusqu’à présent. La déclaration indique également que Perseverance a pris plus de 100 000 images, collecté plus de 50 gigaoctets de données et scellé six de ses 43 tubes d’échantillons en titane.

Selon le JPL, les échantillons collectés seront probablement restitués sur Terre en 2031, grâce à une campagne conjointe entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA).

Les réalisations de l’hélicoptère Ingenuity, qui s’est envolé vers la planète rouge à l’intérieur du rover Perseverance, ont également été soulignées par le JPL dans une vidéo institutionnelle de fin d’année. Le drone de 1,8 kg a vu sa mission de démonstration technologique originale en cinq vols prolongée, assumant également le rôle de soutien du rover.

Avec 18 vols à ce jour, le petit hélicoptère a envoyé d’excellentes données à l’équipe au sol. « L’hélicoptère est devenu un véritable atout et un partenaire pour notre équipe scientifique », a déclaré Jessica Samuels, responsable des opérations de surface pour la mission Persévérance.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne.