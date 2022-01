La comète Leonard s’approche au maximum du Soleil un an après sa découverte

Ce lundi (3), la comète C/2021 A1, aussi appelée Leonard, atteint son périhélie – approche maximale du Soleil – exactement un an après avoir été découverte par Greg J. Leonard de l’Observatoire du Mont Lemmon, aux USA.

Selon le site Web de Space, même s’il survit au voyage, ce sera la seule fois où la comète la plus brillante du ciel nocturne verra notre étoile de près.

L’image d’illustration montre une comète s’approchant du Soleil. La comète Leonard fera son approche la plus proche de notre étoile ce lundi (3), le jour où sa découverte achève un an. Image : muratart –

Des observateurs du monde entier – mais dans certaines régions plus chanceuses – ont pu enregistrer le passage de la comète. Certains ont même eu la chance d’apercevoir Léonard et la planète Vénus dans la même vue binoculaire, lorsque la comète s’est approchée le plus près de notre quasi-jumelle le 17 décembre.

Le périhélie de Leonard se produit par coïncidence quelques heures avant le périhélie de la Terre – qui aura lieu mardi (4), à 3 h 52, heure de Brasilia.

Selon la NASA, la comète s’approchera de notre étoile à une distance d’environ 90 millions de kilomètres, ce qui équivaut à environ la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil.

Toujours selon l’agence, Leonard devra survivre à l’intense attraction gravitationnelle du Soleil à cette distance, ainsi qu’aux vents solaires. Comme pour beaucoup d’autres comètes lors de cette rotation rapprochée du soleil, il y a un grand risque que Leonard s’effondre.

Et, même si cela n’arrive pas et qu’il survit à l’approche du Soleil, « sa trajectoire le jettera dans l’espace interstellaire, et il ne reviendra jamais », a révélé l’agence dans un communiqué, à travers lequel elle souligne que la comète fait un voyage de 40 000 ans vers notre étoile depuis le système solaire externe.

