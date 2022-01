Un satellite chinois prend des selfies en orbite autour de Mars

LA Tianwen 1, un satellite orbital que la Chine a envoyé sur Mars en juillet 2020, a renvoyé à son centre de contrôle une série de selfies, capturés à l’aide d’une caméra détachable qui a permis de positionner le vaisseau spatial devant la planète rouge.

Les images montrent clairement le satellite chinois, avec ses panneaux solaires ouverts, au-dessus du pôle nord de Mars, ainsi qu’un gros plan sur l’une des calottes polaires de la quatrième planète de notre système solaire.

Le satellite orbital positionné sur Mars par l’agence spatiale chinoise (CNSA) reste pleinement opérationnel même après un an de son arrivée sur la planète rouge (Images : CNSA/Disclosure)

Ce qui est intéressant, c’est le niveau de détail que montrent les photos, en particulier du satellite lui-même. Sur les réseaux sociaux, des ingénieurs impliqués dans des véhicules similaires d’autres agences ont consacré leur attention à l’observation de l’appareil, qui dispose de six instruments dont la capture d’images et l’observation de phénomènes électromagnétiques, des sismographes (tremblements de terre), des analyseurs de particules et même un spectromètre minéral.

Ce véhicule orbital, au cas où vous ne l’auriez pas reconnu par son nom, était celui qui transportait le rover chinois Zhurong, qui transite par la région nord de Mars. L’agence spatiale chinoise (CNSA) a profité de la qualité des images pour souligner que, même après presque un an en orbite (le Tianwen-1 atteint l’orbite de Mars en février 2021), le véhicule est en excellent état.

« Le véhicule en orbite autour de Mars est en très bon état », a déclaré Sun Zezhou, responsable de la conception pour le Tianwen-1. « Nous pouvons le voir en orbite autour de Mars dans un état pleinement fonctionnel, et nous voyons clairement ses panneaux solaires, son antenne directionnelle et certaines des antennes disposées en orbite. »

Rappelons que les mises à jour sur l’avancement de la mission chinoise sur la planète rouge se font de plus en plus rares. Dans un premier temps, cela était dû à un « black-out » de communication causé par le mouvement de la Terre et de Mars : le Soleil a fini par rester entre les deux planètes dans la seconde moitié de 2021, forçant la déconnexion des communications en temps réel.

Par la suite, le Tianwen-1 a changé son orbite pour commencer sa propre série d’expériences scientifiques, assumant une position plus évidente dans la mission et ne servant progressivement plus de simple point de communication.

