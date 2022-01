L’obscurité après le crash d’un météore a provoqué un effondrement naturel il y a 66 millions d’années

Des scientifiques de l’Académie des sciences de Californie ont présenté, lors de l’événement, une nouvelle étude qui a montré comment la nature s’est effondrée grâce à l’obscurité qui a suivi la collision avec le météore qui a entraîné la mort des dinosaures, il y a environ 66 millions d’années à la fin de Période crétacée.

Le météore – qui a donné naissance au cratère de Chicxulub dans la péninsule du Yucatán au Mexique – a frappé notre planète à une vitesse d’environ 43 000 kilomètres par heure (km/h), provoquant des éruptions volcaniques massives et des incendies de forêt, et lorsque les flammes sont descendues, la poussière de les cendres et les particules élevées dans l’atmosphère étaient si denses qu’elles ont littéralement envoyé la Terre dans des temps très sombres.

