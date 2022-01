SpaceX est maintenant prêt à lancer la première fusée Falcon 9 de 2022

La nouvelle année a commencé à grands pas pour SpaceX, qui est déjà en train de réaliser le premier lancement de l’année : une fusée Falcon 9 emportant de nouveaux satellites de la plateforme internet Starlink, le 6 janvier 2022. Le 1er, la société dirigée par Elon Musk a fait son vaisseau autonome ASOG (« Un manque de Gravitas« ) a quitté Cap Canaveral, en Floride, en direction de la mer.

Le lancement marque la reprise du renforcement du réseau de satellites Starlink, qui n’a pas vu de lancement dédié depuis mai 2019. Si tout se passe comme prévu, SpaceX aura lancé 1997 satellites de sa plate-forme Internet en orbite – l’objectif de l’entreprise se situe quelque part entre 42 mille et 45 mille d’entre eux.

officiellement nommé Lien étoile 4-5 (Groupe 4, version 5), la mission devrait être le premier d’entre 40 et 60 lancements de la gamme de fusées Falcon (qui comprend non seulement le Falcon 9, mais aussi le Falcon Heavy) pour l’année 2022. Le L’idée est que l’entreprise bat son propre record de lancements pour la quatrième année consécutive et, selon certains manifestes publiés en ligne, 2022 sera une année de beaucoup de travail pour l’entreprise.

En décembre 2021, SpaceX a prouvé sa capacité à lancer cinq lancements de Falcon en un mois – et cela a pris trois semaines pour le faire, ce qui signifie qu’il est encore possible d’augmenter ce nombre. En 2021, la société a effectué 31 lancements, et les années précédentes, il y en a eu respectivement 26 en 2020 et 21 en 2019.

Bien sûr, il existe d’autres circonstances qui influencent la capacité de lancer une fusée ou non, mais en établissant une moyenne qui considère le minimum atteint par SpaceX au cours des 4 dernières années, par rapport au plafond prévu de 60 lancements en 2022, il est prudent de spéculer que la compagnie réussira quelque part entre 30 et 40 vols sans trop de difficultés.

Ceci, sans compter Starship et la fusée Super Heavy, que la société entend faire ses débuts entre mars et avril 2022.

