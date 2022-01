Les lentes trouvées dans les momies sud-américaines contiennent de l’ADN humain ancien

Des poux – ou plutôt leurs œufs, appelés « lentes » – ont été trouvés dans des momies sud-américaines par des scientifiques, qui ont identifié des informations génétiques provenant d’anciens peuples de notre région, selon une étude publiée dans la revue scientifique. Biologie moléculaire et évolution, lié à l’Université d’Oxford.

Selon les experts, les lentes, déposées sur des momies il y a des milliers d’années, se sont « cimentées » – c’est-à-dire qu’elles sont devenues rigides et dures, semblable au processus de fossilisation des restes humains -, préservant efficacement les informations génétiques non seulement sur elles-mêmes, mais aussi sur leurs hôtes. .

Lire aussi

Les lentes sont des œufs de poux, déposés sur la tête des humains et cachés dans leurs cheveux : dans les momies anciennes, elles fossilisaient et préservaient le matériel génétique de nos ancêtres (Image : Université d’Oxford/Reproduction)

Les momies analysées ont entre 1 500 et 2 000 ans, et l’analyse de cet ADN nouvellement découvert (dont la qualité, selon les auteurs, est considérablement supérieure à celle obtenue par extraction par d’autres méthodes) a révélé des informations inédites sur les processus de migration des populations précolombiennes. civilisations.

La recherche a été menée par l’Université de Reading, avec des collaborations de l’Université nationale de San Juan (Argentine) ; Université de Bangor (Pays de Galles); l’Université de Copenhague (Danemark) et bien sûr Oxford.

« Comme l’histoire fictive des moustiques piégés dans l’ambre dans le film parc jurassique, nous avons montré que notre information génétique peut être stockée par la substance collante produite par les poux dans nos cheveux », a déclaré le Dr Alejandra Perotti, professeur agrégé de biologie des invertébrés à Reading. « En plus de la génétique, la biologie des poux peut offrir des indices essentiels sur la façon dont les gens vivaient et mouraient il y a des milliers d’années. »

« La demande d’échantillons d’ADN humain ancien a augmenté ces dernières années alors que nous essayons de comprendre la migration et la diversité des populations ancestrales », a-t-elle poursuivi. « Les poux ont suivi les humains tout au long de leur existence, donc cette nouvelle méthode pourrait ouvrir une mine d’informations sur nos ancêtres, tout en préservant des spécimens uniques. »

Normalement, l’extraction d’ADN se fait à travers les os de la tête ou des dents. Cependant, cette méthode se heurte à la question de la disponibilité : fouiller la tête d’un fossile est assez compliqué, et quand cela est possible, il y a des questions culturelles ou religieuses à considérer. Tout le monde ne tiendra pas pour acquis qu’une perceuse arrache un morceau de la tête d’un ancien pharaon, avouons-le. D’autant plus que cette méthode est assez invasive et, de ce fait, le spécimen finit par être inutile ou détruit par la suite.

Les lentes sur les momies sud-américaines semblent être une solution à ce problème : elles sont très courantes dans les vêtements et les cheveux des cadavres anciens, la question de la disponibilité est donc déjà abordée. De plus, leur extraction n’est ni difficile ni invasive, de sorte que le spécimen reste entier après la procédure.

Les momies en question étaient des personnes arrivées dans la région andine après avoir quitté l’actuelle province de San Juan, en Argentine. Une autre momie analysée venait du Chili et, enfin, un troisième spécimen – une tête réduite du peuple Jivaro dans la région amazonienne de l’Équateur. Selon les experts, les lentes des momies anciennes portaient la même concentration d’ADN que les dents ou le crâne.

Parmi ce que les scientifiques ont trouvé, en plus du sexe, de l’âge approximatif de chaque momie, se trouve une information assez intéressante : les lentes ont révélé le premier cas de Merkel Cell Polyomavirus, un type de virus très ancien qui peut provoquer un type de cancer.

Un autre détail est que les momies ont été exposées à un froid extrême avant de mourir, mais il n’est toujours pas possible de dire si c’était la cause du décès. Les lentes plus petites étaient plus fréquentes chez les momies anciennes des personnes âgées, qui passaient plus de temps enterrées et, par conséquent, se dégradaient plus que les autres spécimens.

« La grande quantité d’ADN obtenue à partir de ces lentes « cimentées » nous a vraiment surpris, et j’ai été surpris que ces petites quantités puissent nous donner toutes ces informations sur qui étaient ces personnes et sur la relation entre les lentes humaines et d’autres espèces de le type, mais en même temps, nous donnant des indices sur d’éventuelles maladies virales de l’époque », a déclaré le Dr Mikkel Winther Pedersen, du GLOBE Institute, à Copenhague.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !