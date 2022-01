Le « Super Bowl of Astronomy » est annulé en raison de Covid-19 aux États-Unis

Les États-Unis sont confrontés à un nouveau pic du nombre moyen d’infections à Covid-19, ce qui a contraint la conférence annuelle de l’American Astronomy Society (AAS) – surnommée par les fans le « Super Bowl of Astronomy » en référence au championnat de football – à être annulé.

L’événement devait avoir lieu entre le 9 et le 13 janvier 2022, à Salt Lake City, Utah, en personne. L’occasion comprendrait des présentations de conférences et une partie de ses attractions serait ouverte au public. Cependant, la variante Omicron et le volume de personnes non vaccinées occupant les hôpitaux des grandes villes du pays ont réveillé le conseil d’administration, qui a voté à l’unanimité l’annulation.

